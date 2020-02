Tiendeo modera el creixement i factura 10 milions el 2019

El portal agrupador d’ofertes i catàlegs Tiendeo va tancar el 2019 amb una facturació superior, per primer cop, als 10 milions d’euros, una xifra lleugerament superior a l’any anterior.

El 2018 l’empresa va assolir unes vendes de 9,5 milions, per la qual cosa la xifra del 2019 representa “un creixement més moderat que anys anteriors”, indica Eva Martín, cofundadora i consellera delegada de la companyia. “No és tant com volíem”, afegeix Martín -inicialment s’havia marcat créixer fins als 18 milions-, tot i mostrar-se “contenta” per l’evolució de l’activitat.

Després de dos anys de creixements més reduïts del previst, doncs, la companyia fundada per Martín, la seva germana María i Jonathan Lemberger modera les expectatives de creixement respecte a fa un any. Així, Tiendeo es marca com a objectiu augmentar el volum de negoci fins als 14 milions d’euros el 2020.

Malgrat la moderació en la facturació, l’empresa sí que va créixer a bon ritme a nivell d’usuaris, amb un total de 45 milions d’usuaris únics mensuals, que sumen més de 100 milions de visites cada mes, un creixement del 54% respecte a l’exercici anterior. L’empresa, però, manté estable la plantilla al voltant dels 150 treballadors, dels quals gairebé una tercera part es dediquen al desenvolupament del negoci.

Tres països nous

L’any passat, la companyia barcelonina va començar a operar a nivell comercial al Regne Unit, Suècia i Sud-àfrica. En els dos primers casos, la gestió es porta des de la seu de Tiendeo a Barcelona, mentre que al país africà sí que hi ha instal·lat un equip comercial.

Martín destaca la important aposta comercial de la companyia el 2019 i la continuïtat en el canvi de model de l’empresa iniciat el 2018. Pretenen anar més enllà de catàlegs i ofertes digitals i centrar-se en el màrqueting digital per portar consumidors a les botigues de les seves empreses clientes.

En aquest sentit, Tiendeo ha apostat fort per Cashback, un sistema de reemborsaments directes que permet estalviar als consumidors. A més treballa en una solució per a petites i mitjanes empreses per realitzar campanyes a Google i Facebook de manera centralitzada.