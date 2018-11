La companyia Tilting Point obre a Barcelona la primera seu fora dels Estats Units

L'empresa nord-americana Tilting Point, dedicada a la creació de videojocs per a plataformes mòbils, obrirà una oficina a Barcelona, la primera que instal·la fora dels Estats Units, cosa que suposarà la creació de 50 llocs de treball a finals del 2019, segons han informat Barcelona Activa i ACCIÓ.

El nou estudi es dedicarà a la publicació de jocs mòbils, la creació de continguts artístics i la captació d'usuaris, segons l'agència municipal i la de la Generalitat, que han donat suport a l'operació. L'oficina comptarà amb Mathias Royer com a director general, Ignasi Prat com a director de màrqueting, i Daniel Catalina com a director d'art.

De moment, l'estudi obrirà amb 13 persones, encara que està previst que el nombre de treballadors arribi als 50 a finals del 2019.

Amb seu a Nova York, Tilting Point ha valorat, a l'hora de prendre la decisió d'obrir la seva oficina a Barcelona, el paper que juga la ciutat en l'àmbit dels videojocs i l'atracció de professionals que facilita el Mobile World Congress (MWC). Segons apunta el president de Tilting Point, Samir El Agili, Barcelona, amb més de 100 estudis de videojocs i seu del Mobile World Congress, que atrau professionals de tot el món, és una localització òptima per a la base d’operacions amb Europa. La ciutat catalana, per a l’empresa, és singular per ser un emplaçament on coexisteixen alhora productors de jocs i tot el talent que es requereix per portar-los a terme, des d’enginyers i dissenyadors fins a artistes, 'live ops' i 'product managers'.