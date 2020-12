Time Out Market negocia el seu desembarcament al Maremàgnum

Va obrir el seu primer espai a Lisboa el 2014 i, en aquests sis anys, Time Out Market, un macromercat gastronòmic i cultural de 3.000 metres quadrats format per gairebé una trentena de restaurants de xefs de renom, bars, quioscos, comerços, una sala de concert i una acadèmia de cuina, s’ha convertit en el lloc més popular de la ciutat. L’any passat el van visitar 4,1 milions de persones. D’ençà de llavors el grup Time Out ja ha inaugurat o anunciat l’obertura de vuit mercats més arreu del món: Miami, Nova York, Boston, Mont-real, Chicago, Dubai, Londres i Praga.

A aquesta llista s’hi podria sumar aviat Barcelona. Segons ha pogut saber l’ARA, la companyia negocia amb el centre comercial Maremàgnum el desembarcament d’un nou Time Out Market. Fonts del sector asseguren que “les negociacions estan avançades” i insisteixen que aquesta línia de negoci està donant bons resultats a la companyia. A banda de Time Out Market, el grup té una altra divisió, que va ser la pionera, centrada en la comunicació, Time Out Media. Consultats per l’ARA, els portaveus de les dues empreses implicades en l’operació opten per la discreció.

Des del grup Time Out, que té la seu a Londres, asseguren que els seus equips estan permanentment buscant oportunitats de creixement i expansió. En aquest sentit, afegeixen que Barcelona és “una ciutat prioritària” en el seus plans. “Fa 12 anys que hi som [la divisió de mèdia] i és un lloc ideal per obrir-hi un dels nostres markets perquè és una ciutat turística, culturalment vibrant i amb una oferta gastronòmica de primera línia internacional”, afegeix la companyia. Els mateixos portaveus deixen clar, però, que actualment les úniques noves obertures que poden confirmar són Dubai, Londres i Praga. Pel que fa a Klépierre, que és qui gestiona el centre comercial Maremàgnum, s’ha limitat a dir que “no tenen cap declaració oficial” a fer.

Les tres últimes obertures anunciades de Time Out Market es faran de manera progressiva. Dubai obrirà l’any que ve, Londres el 2022 i finalment Praga el 2023. L’èxit de l’espai de Lisboa va fer precisament que el grup impulsés la recerca de nous emplaçaments per ampliar aquest model de negoci.

Els resultats avalen el bon funcionament d’aquesta línia de negoci. Entre el 2018 i el 2019 va créixer un 158% en facturació, fins als 23,2 milions de lliures (25,6 milions d’euros), segons els resultats publicats per la matriu, Time Out Group, a la borsa de Londres. Aquell any la divisió de mèdia va elevar la facturació un 1% i encara suposa la major part del negoci, amb unes vendes durant l’any passat de 40,1 milions de lliures (44,2 milions d’euros).

Resistència a la pandèmia

Aquesta tendència ha anat a més amb l’esclat de la pandèmia del covid-19. En els primers sis mesos del 2020, que agrupen les setmanes de màxim confinament a bona part del món, el negoci de mercats va ser el que va aguantar millor: concretament, va incrementar la facturació un 2% i va vorejar els 6,7 milions de lliures (7,4 milions d’euros). En canvi, les vendes de la branca dedicada a la comunicació van patir el cop i van baixar un 50%, amb 9,1 milions de lliures (10 milions d’euros), quan en primer semestre del 2019 havien estat per sobre dels 18 milions (19,9 milions d’euros).

Això va fer que els beneficis abans d’impostos i interessos (ebitda) del grup caiguessin i registressin unes pèrdues de 8,7 milions de lliures (9,6 milions d’euros), quasi el doble que en el mateix període de l’any anterior.