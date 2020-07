Tímid repunt de les exportacions catalanes al maig

Les exportacions catalanes van repuntar lleugerament durant el maig després de tocar fons a l’abril, però es mantenen en xifres molt inferiors a les anteriors a l’esclat de la pandèmia del covid-19.

Concretament, les vendes a l’estranger van caure un 37% al maig en comparació amb un any enrere, la qual cosa les va situar en 4.292 milions d’euros, segons dades del ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme fetes públiques ahir. La xifra està per damunt dels 3.842 milions de l’abril, però encara per sota dels 5.570 milions del març. De fet, va ser justament a partir del març que va començar la davallada, en aquella ocasió del 13,2% interanual, fruit dels primers confinaments -que van començar el dia 14- i de la paralització d’una part important del comerç internacional provocada per l’expansió del coronavirus per altres països de l’Àsia i Europa.

La tendència a la baixa es va accentuar encara més a l’abril, amb l’aturada de tota l’activitat econòmica no essencial al llarg de tot el mes, cosa que va fer desplomar les exportacions un 40%. L’efecte del coronavirus també ha afectat l’acumulat de l’any, que va disminuir un 18% entre gener i maig en relació al mateix període del 2019, fins als 25.550 milions.

La demarcació de Barcelona és el territori on van baixar més les vendes a l’exterior, amb un descens del 40%, superior a la mitjana catalana però inferior a la caiguda de l’abril, de més d’un 43%. Les comarques barcelonines van exportar per valor de 3.216 milions, prop del 75% del total català. Les segueixen les de Tarragona, amb unes vendes a l’exterior de 489 milions i una disminució anual també destacada, del 38%. En canvi, Girona va tancar el maig amb unes exportacions de 438 milions (-15,1%) i Lleida amb 149 milions (-11,5%).

Reducció de les importacions

A nivell espanyol, les vendes a l’exterior van tenir un valor de 17.515 milions, un 34% menys que el mateix mes del 2019 i un descens inferior a la caiguda del 39% registrada a l’abril. Pel que fa a les importacions, també es van reduir dràsticament: Catalunya al maig va comprar a l’exterior per valor de 4.820 milions, una xifra un 42% més baixa que la del maig del 2019. En els cinc primers mesos de l’any, les importacions representen 30.963 milions, una reducció del 22%. El saldo comercial va ser, doncs, negatiu en més de 527 milions.

Catalunya va tornar a ser la comunitat que contribueix més a les vendes a l’exterior del conjunt d’Espanya: el 24,5% del total. En importacions, el Principat també lidera les dades de les comunitats, amb el 27,7% del total estatal.

L’any pot tancar amb un dèficit del 0,6%

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) estima que el dèficit de Catalunya se situarà entre el 0,2% i el 0,6% el 2020. Segons un informe de l’organisme, l’impacte del covid-19 es veurà “compensat en gran part per les transferències de l’Estat”. Pel que fa al deute de Catalunya, l’organisme estatal creu que podria oscil·lar entre un 38% i un 39,5% del producte interior brut.