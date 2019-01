Tito Álvarez: "Si la Generalitat no compleix amb la seva paraula tornarem al carrer molt aviat"

El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha assegurat que el sector del taxi tornarà a mobilitzar-se si la Generalitat no compleix amb el decret per regular les VTC que s'ha d'aprovar dimarts, publicar dimecres i entrar en vigor dijous. "Si el Govern no compleix la seva paraula tornarem als carrers molt aviat, possiblement pel Mobile", ha assegurat. "No ens hem mobilitzat per gust, les VTC no han vingut a competir sinó a exterminar-nos", ha afegit.

Aquest compliment passa per confirmar els 15 minuts de precontractació de les VTC, a l'espera que l'AMB ho aprovi a una hora. També inclou que el Govern aprovi que els cotxes d'Uber i Cabify deixin d'estar geolocalitzats i que estiguin estacionats en un aparcament.

Álvarez ha exercit novament de portaveu del sector tot i que ahir va dimitir com a president del comitè d'empresa. Ha assegurat que ho feia perquè ningú més s'ha presentat a la roda de premsa, tot i que minuts més tard ha reconegut que ahir va actuar "en calent".

El portaveu dels taxistes ha demanat disculpes als comerciants, hotelers i a la ciutadania en general per les molèsties causades durant la vaga.

Pel que fa a l'oferta de Cabify perquè els taxistes s'incorporessin a les VTC, Álvarez espera que cap taxista treballi amb ells. "Si algú ho fa, no es mereix ser taxista", ha afegit. Alhora ha aprofitat l'ocasió per fer l'oferta a la inversa.

Torra nega que la generalitat hagi cedit als taxistes

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha negat a RAC1 que el Govern hagi cedit davant les exigències del sector del taxi i s'ha mostrat satisfet amb el final de la vaga que es va anunciar ahir al vespre. Torra assegura que han buscat "la millor solució per a tots" i que volen que siguin "compatibles" els taxis i els VTC.