Tito fa marxa enrere i torna a ser portaveu del taxi: "Em vaig escalfar"

Enmig de l'assemblea que van celebrar els taxistes dimecres per decidir si continuaven la vaga, Tito Álvarez, el portaveu del comitè, va anunciar per sorpresa que dimitia. Aquesta dimissió, que fins i tot va justificar en una carta de comiat un parell d'hores més tard, ha durat exactament 17 hores.

Aquest dijous en la roda de premsa per valorar les votacions d'ahir, Álvarez ha tornat a actuar de portaveu. Ho ha justificat dient que cap dels representants del nou comitè s'havia presentat a la trobada amb la premsa, però minuts més tard, en una entrevista amb l'ARA, explicava la situació: "Em vaig escalfar perquè no em deixaven parlar". "És molt estressant estar en la meva posició, entre els taxistes, els polítics i els periodistes... Et tornes boig, i si a sobre no et deixen parlar...", ha dit.

Tot i que es resisteix a reconèixer que torna a ser el portaveu del taxi, avança que si hi ha una altra vaga hi serà "com sempre" al capdavant. "Jo no m'autoproclamaré portaveu del sector, però no sé estar en un altre lloc", ha dit. El que sí que ha deixat clar diversos cops és que ell és el portaveu d'Élite Taxi. "És la meva associació i no la deixaré mai perquè és part de la meva vida".

Álvarez treu ferro a la divisió que dimecres va escenificar el sector del taxi i que va portar en una ajustada votació a desconvocar la vaga. "És normal, en tots els referèndums hi ha sí i no. Després de tants dies de vaga el cap et falla perquè tens molta tensió, molts dubtes, no saps si t'estan enganyant o manipulant, però s'ha de ser positiu i agafar el que tenim", explica.





Álvarez no té cap dubte que la Generalitat aprovarà el decret dimarts que ve, el que el preocupa és que es tiri endavant, perquè diu que hi ha moltes lleis que no es compleixen. "S'ha de donar un marge raonable, per exemple de deu dies, perquè vagin complint tot el que han dit". Si no, una de les opcions diu és que es tornin a mobilitzar per al Mobile.

A diferència de la regulació de l'AMB, afegeix, creu que aquesta és més difícil d'impugnar. "Se sosté. Té més base jurídica que la de l'any passat perquè la Generalitat avala donar competències a l'AMB".

"Mai treballaré amb Cabify"

Pel que fa a les crítiques de la Generalitat i, de manera més suau, de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, perquè el sector es modernitzi, Álvarez avisa que per fer-ho necessiten l'ajuda de les administracions. "Hi ha mesures que estem demanant, com el carnet per punts, perquè dins del sector també hi ha mala praxi, l'increment d'inspectors o tirar endavant una aplicació pública que no depenen només de nosaltres".

Finalment deixa clar que mai s'asseurà a la mateixa taula a negociar ni amb Cabify ni amb Uber, i sobre l'oferta dels primers d'integrar-se a la seva apli es limita a repetir un "No cola". "Si volen, que vinguin ells a fer de taxistes, però després de robar-nos ho tenen una mica més complicat. Mai treballaré amb ells", sentencia.