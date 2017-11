Torna la compra de sòl

La matèria primera per al sector immobiliari és el sòl. Però el cert és que els últims anys, amb l’estoc creat per l’esclat de la bombolla i la posterior crisi del sector, les operacions de compravenda de sòl s’havien paralitzat. Tot i això aquest 2017 s’han reactivat i la inversió a Barcelona suma els nou primers mesos més de 550 milions d’euros, expliquen fonts del sector. Això sí, en aquest moment, a causa de la incertesa política, sembla que s’ha trencat aquesta bona ratxa, indiquen fonts promotores.

En la reactivació de les operacions hi han tingut un paper molt important les noves promotores sorgides després de la crisi, que necessiten aquest sòl com a matèria primera per poder desenvolupar els seus projectes. Però també hi ha altres casos, com l’aliança de la immobiliària de la família Puig (Inmo) amb Colonial per desenvolupar una torre d’oficines a la plaça Europa, o la primera inversió de Meridia -el fons controlat per Javier Faus- en una operació de sòl al Poblenou. També s’han reactivat antics projectes com el de Finestrelles, a Esplugues, que havia quedat aturat per la crisi.

La companyia Sociedad de Tasación ho explica: la demanda d’habitatge en certes zones de l’Estat és majoritàriament de reposició i inversió, i això es trasllada a una demanda de sòl finalista que s’acaba traslladant al preu. El fenomen es dona sobretot on la demanda d’habitatge, sobretot per part dels inversors, és més alta, bàsicament a Madrid, Barcelona i les Balears.

La capital catalana, diu aquesta companyia, es mostra activa en operacions, mentre que a la resta de Catalunya el mercat sembla estancat.

Els fons internacionals s’han llançat al mercat immobiliari espanyol, i necessiten sòl, però les promotores locals també. Així, actors com Corp han aconseguit solars -com un de Cobega, al districte de Sant Martí- per fer-hi pisos. També La Llave de Oro ha comprat a Metrovacesa un solar al 22@ barceloní. I Actual Capital Advisors, hereva de la desapareguda immobiliària Espais, va comprar l’edifici de l’antiga fàbrica de gelats Frigo a l’abril per 25 milions d’euros.

Meridia Capital, el fons de l’exvicepresident del FC Barcelona, Javier Faus, va comprar gairebé tota una illa al districte del 22@ de Barcelona. La parcel·la, de 43.400 metres quadrats, està delimitada pels carrers Àvila, Doctor Trueta, Badajoz i l’avinguda Icària, on hi havia la fàbrica de gel La Siberia.

Projectes d’oficines

No totes les operacions són per fer habitatges. També n’hi ha d’oficines. Emesa, la immobiliària d’Emili Cuatrecasas -president d’honor del bufet d’advocats Cuatrecasas-, va comprar sòl a Finestrelles, a Esplugues, per aixecar-hi sis torres d’oficines. L’aliança entre la immobiliària de la família Puig i Colonial per fer una torre d’oficines a la plaça Europa de l’Hospitalet va en el mateix sentit. I el fons Värde va comprar a Oaktree un solar al 22@, bàsicament per fer-hi oficines.