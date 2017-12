Torres impulsa una companyia De ‘carsharing’

Torres i el propietari de la cava Torreblanca han constituït una companyia de carsharing per potenciar l’enoturisme a les comarques del Penedès i el Garraf i, de passada, donar servei als ajuntaments d’aquestes comarques. Segons ha pogut saber l’ARA, la companyia es denomina Compartim Turisme Sostenible i ha nascut amb una aportació de capital de 114.400 euros. El nou projecte ha començat a funcionar amb set vehicles elèctrics.

L’origen de l’aventura sorgeix de Carretera del Vi, una iniciativa que van posar en marxa tretze cellers de la zona. La seva intenció era emular les rutes vinícoles de Califòrnia i van pensar que seria imprescindible facilitar un vehicle per moure’s per la zona, a canvi d’un lloguer. Un acord amb Nissan va permetre aconseguir la cessió de quatre vehicles. El sistema és l’habitual en altres empreses de mobilitat: una aplicació al mòbil permet desbloquejar el vehicle un cop s’arriba a l’estació de tren, per exemple.

La idea, però, va agafar més força poc després, quan els propietaris de les dues caves -un és el propietari també del concessionari Grup Nicolás- van decidir posar en marxa una empresa conjunta que s’encarregués de gestionar les flotes de vehicles. Aquesta va començar a operar al setembre, amb un treballador i un total de set vehicles, també elèctrics. La idea, però, era superar els límits del turisme, ja que la demanda es limitaria només al cap de setmana i dies festius. L’empresa vol que els ajuntaments de les comarques puguin llogar els vehicles elèctrics durant els dies laborables, amb l’argument que estalviaran emissions contaminants. De moment ja estan utilitzant aquests cotxes els ajuntaments de Vilafranca del Penedès i Sitges i s’ha arribat a acords amb els de Canyelles i Sant Martí Sarroca.

Un model urbà en un entorn rural

“La incorporació dels ajuntaments era l’única forma de fer rendible l’activitat d’una empresa de carsharing fora d’una gran concentració urbana”, explica Josep Batet, responsable de Torres al nou projecte.

La companyia va començar a facturar a l’octubre i no descarta fer rondes de finançament per permetre el creixement de la companyia si segueix havent-hi demanda d’ajuntaments.