Total tancarà la planta de poliestirè del Prat on treballen 56 persones

La petroquímica Total ha anunciat aquest dimarts als seus treballadors la seva intenció de tancar la planta de poliestirè del Prat de Llobregat, on treballen 56 persones, segons ha informat la companyia.

La companyia argumenta que el mercat del poliestirè és molt competitiu, madur i que amb unes capacitats de producció que són menors del que eren, i considera que la planta del Prat no té "prou dimensió i una integració que és vital per a l'abastament de les primeres matèries", segons diu en un comunicat.

Total assegura que en un futur continuarà donant servei als seus clients des d'altres plantes europees del grup, i ha assegurat en el seu comunicat que es compromet a "mantenir un diàleg obert i continu amb els representants dels treballadors", als quals assegura que mantindrà "degudament informats en tot moment".

Fonts de l'empresa han explicat a l'ARA que es pretén fer un tancament gradual de la planta, deixant de produir en la primera línia a finals del mes de juny i en la segona a finals d'any. El poliestirè és l'únic producte que es fabrica a la planta del Prat.

El cessament de la producció s'ha comunicat als treballadors, però encara no s'ha començat la negociació. Fonts de l'empresa han assegurat que es vol resoldre la situació "de la forma més responsable i raonable possible" i, en aquest sentit asseguren que mantindran un diàleg obert amb els empleats i els seus representants i es proposaran mesures com anar a treballar a altres centres del grup o prejubilacions.

La multinacional francesa Total és una de les principals companyies petrolieres i energètiques del món. A Espanya està present des del 1964 amb diverses activitats i té uns 1.500 empleats. La companyia produeix lubricants i productes derivats del petroli, comercialitza electricitat, té una xarxa de benzineres amb serveis professionals per a camions i té plantes de components d'automoció i cautxú, a més de la petroquímica del Prat.