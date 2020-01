Tots els grups menys el PP demanen a l'Ajuntament de Barcelona que investigui els dividends del tramvia

L'Ajuntament de Barcelona investigarà el repartiment de dividends entre els accionistes de Tram, el grup que aglutina les dues concessionàries del tramvia de Barcelona. Tal com va avançar l'ARA, aquest grup va duplicar el seu deute per tal de repartir 90 milions d'euros entre els seus accionistes.

Tots els grups del consistori, excepte el PP, han aprovat una proposta d'Esquerra perquè l'Ajuntament demani explicacions i aclareixi si aquests dividends són legals. Els grups també han acordat que si es detecta que els dividends s'han cobrat indegudament, se'n reclami el retorn.

La iniciativa ha generat un consens gairebé unànime. "Demanem la màxima transparència i que es rendeixin comptes. El que és normal és distribuir dividends amb els beneficis propis de l'activitat de l'empresa... per això demanem explicacions", ha dit Manuel Valls, regidor de Barcelona pel Canvi. Francina Vila, representant de Junts per Catalunya, ha assegurat que el que ha fet l'operador del tramvia és legítim, però "una altra cosa és si és ètic i estètic, tenint en compte que és un servei públic, i la conclusió és que segurament no ho és".

Altres representants s'han mostrat convençuts que l'operació no és il·legal, però creuen que aquest debat ha de servir per replantejar la manera com es fan les concessions. "Aquesta és una operació jurídicament vàlida, no és il·legal, i la concessió ho permet", ha explicat Janet Sanz, tinenta d'alcalde de Mobilitat. "Però aquest tipus d'operacions no s'adscriuen a les necessitats que tenim –ha afegit–. Si el Tram pot tenir 98 milions [de dividends], que sigui per millorar la xarxa [de transport públic] disponible. Tenim una concessió que permet aquestes operacions i que podríem destinar a una altra banda".

Maria Buhigas, regidora d'Esquerra, ha retret a Tram que no posés en coneixement aquesta operació al consell de l'Autoritat del Transport Metropolità: "Potser no estan obligats a posar-ho en coneixement, però per raons estètiques ho haurien d'haver fet". Per la seva banda, Celestino Corbacho, regidor de Ciutadans, ha defensat que no es pot pretendre que el sector privat vulgui gestionar un servei deficitari. Ara bé, ha exigit que el sector públic sempre mantingui l'autoritat i el control de la gestió per assegurar-se que no hi ha excessos.

El Tram és un servei amb una rendibilitat molt elevada, ja que converteix en benefici net d'un euro per cada quatre que en factura. Tot i així, l'empresa concessionària considerava que en el passat potser no havia "pagat tots els dividends" que volia. Tal com va explicar aquest diari, la companyia va aconseguir cancel·lar el crèdit que tenia amb la banca, de 87 milions d'euros, i en va signar un de nou valorat en 164 milions. D'aquesta quantitat, 90 milions es destinaran al repartiment de dividends als socis.

Els tres principals accionistes de Tram són Globalvia (una empresa dedicada a la gestió d'infraestructures controlada per tres fons de pensions), Marfina (societat de l’empresa familiar catalana Moventia) i Alstom (fabricant de combois, entre els quals els del mateix Tram barceloní). Aquestes tres empreses controlen més del 80% de les dues societats que gestionen el tramvia: Tramvia Metropolità i Tramvia Metropolità del Besòs.

En la sessió d'avui Maria Buhigas també ha denunciat que Tram ha retirat "determinats documents" després que l'ARA publiqués la notícia sobre els dividends que es repartirien.