Tots els bancs hauran d'oferir un compte bancari amb serveis bàsics a un cost mínim

Primer pas perquè les persones amb menys recursos tinguin garantit l'accés a un compte bancari i els seus serveis bàsics a un cost mínim. El Congrés dels Diputats ha convalidat aquest dimecres un decret llei que va presentar Units Podem amb el suport del PP i de Ciutadans que forçarà totes les entitats proveïdores de serveis de pagament a oferir un compte bancari a costos mínims. Inicialment, la intenció de Podem era que pogués arribar a tenir un cost gratuït en funció de l'usuari, però el ministeri d'Economia ja ha reiterat que serà el govern espanyol qui fixi la comissió a través d'una ordre ministerial.



L'abstenció del PSOE provocarà que es tramiti en forma de projecte de llei i que, per tant s'hi puguin introduir esmenes. Però tal com consta en la proposta d' Units Podem , aquesta llei –que en el fons és la transposició d'una directiva europea– hauria de garantir que qualsevol persona tingui accés a un compte bancari i tots els seus serveis bàsics a un cost més baix de l'actual. El cost, segons la proposició de Podem hauria de ser un màxim de l'1% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) o fins i tot gratuït, però el ministeri d'Economia ja aclareix que serà la seva potestat fixar quina serà la comissió màxima.

A més, aquesta iniciativa arriba en un context d'interessos baixos que s'allarga més del que els bancs voldrien i ja van avisar que els seus serveis s'encaririen justament per aquests majors costos que han d'afrontar.

Quins serveis garantirà? La domiciliació de rebuts, l'ús de targeta de dèbit o prepagament,

transfarències

, dipòsits de fons i la retirada d'efectiu a l'entitat o als caixers. Això sí, tal com recull Europa Press, fins que no s'hagi autoritzat l'ordre ministerial que fixa les comissions màximes, s'aplicarien les existents. Seran les entitats bancàries les que ho fixin fins aleshores però hauran d'enviar un document anual informatiu i amb

antelació

als seus clients en què enumerin totes les comissions que els hagin cobrat per als

serveis

associats al compte de pagament. Els bancs

només

podran negar l'accés a aquests comptes si el potencial client no aporta la informació requerida sobre risc de blanqueig, finançament de terrorisme o que ja sigui titular d'un altre compte.

Qui regularà que tot això es compleixi? Segons queda recollit al document que va presentar

Units Podem

,

serà

el

Banc d'Espanya qui podrà establir els requisits que cal complir amb aquests documents. A més, hi haurà una pàgina web gratuïta que permetrà comparar les comissions que apliquen els proveïdors.

Més informació sobre les grans empreses

Les cotitzades hauran d'explicar com escullen el consell d'adminsitració

Una altra mesura legislativa que ha convalidat és el que exigeix a les grans empreses que siguin més transparents amb la informació no financera. El text, que compta amb el suport de Ciutadans, Units Podem i també l'abstenció del PSOE suposa la transposició d'una directiva europea que obligarà les grans empreses a aportar més dades quan presenten els resultats.



La mesura afecta les companyies grans, considerades d'interès públic, amb més de 500 treballadors i que durant dos anys seguits tinguin com a mínim actius per més de 20 milions d'euros i que l'import net de la seva xifra anual de negoci superi els 40 milions d'euros.



La informació que hauran d'ampliar farà referència a mesures per promoure la igualtat de gènere, les condicions laborals, el respecte als drets sindicals, la seguretat o el medi ambient . També hauran d'incloure informació sobre la lluita contra la corrupció i el suborn. Per a les cotitzades, hauran d'incloure les polítiques de diversitat i punts de vista a l'hora d'escollir el seu consell d'administració relatives a edat, gènere, discapacitat, formació o experiència professional.