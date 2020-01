Tous defensa que les seves joies són totes d'or i plata

L'empresa catalana de joieria Tous s'ha defensat aquest dimecres a l'Audiència Nacional de l'acusació de vendre peces com si fossin fetes íntegrament de metalls preciosos quan en realitat a l'interior estarien omplertes amb un polímer, un material no metàl·lic. La denúncia la va fer l'associació de consumidors de joieria cordovesa Consujoya, que ha actuat d'acusació particular. La companyia està acusada dels delictes d'estafa continuada, falsedat documental, publicitat enganyosa i corrupció en particulars.

L'executiu Josep Maria Bosch és qui ha comparegut com a representant de Tous davant del jutge i ha defensat, contestant només a les preguntes de la fiscalia, que la tècnica de farciment de joies que utilitza —l'electroconformació— no és un frau. L'advocat de la firma, Oscar Morales, ha afirmat després de la compareixença que estan tranquils i ha destacat que l'Associació Espanyola de Joiers ha sortit a defensar-la. Així mateix, també ha declarat una representant d'Applus+Laboratories, el laboratori d'anàlisi de les peces que contracta Tous.

En canvi, l'advocada de l'associació de consumidors de joieria Consujoya, Magdalena Entrenas, ha assegurat que és "absolutament il·legal". Entrenas ha explicat que Tous ha reconegut que utilitza material no metàl·lic a l'interior de peces de plata de determinat volum, però que ha argumentat que la legislació sobre metalls preciosos ho permet.

Segons l'advocada de Consujoya, l'empresa catalana "no ha pogut negar l'evidència" de l'interior no metàl·lic de determinades peces de plata, i ha reclamat que es requalifiqui el producte: "Que diguin que és xapat, però que no ho venguin a preu d'or i plata quan no ho és", ha dit.

La investigació del jutge Santiago Pedraz es va iniciar arran de la denúncia de Consujoya presentada als tribunals de Còrdova. L'associació va fer analitzar peces de Tous —incloses algunes amb la forma del conegut os distintiu de la marca— adquirides a Còrdova i Màlaga per laboratoris d'anàlisi de metalls preciosos, que van detectar irregularitats en la composició de les joies. La Fiscalia de l'Audiència Nacional s'ha fet càrrec del cas després que passés per la fiscalia de Còrdova, ja que el fiscal considera que podria afectar productes d'altres zones de l'Estat i de la Unió Europea.

En un comunicat, Tous ha respost que "compleix tots els estàndards mundials de certificació de metalls preciosos de primera llei" i que tots els seus productes "estan certificats per la legislació espanyola". "Cadascuna de les joies de la firma Tous comercialitzades estan certificades per laboratoris oficials autoritzats, dels quals reben el contrast d'origen i de garantia", diu la firma catalana.