El Tram no repartirà dividends per primer cop des del 2006

Les dues empreses que exploten les línies de tramvia a Barcelona, conegudes com a Trambaix i Trambesòs, van reduir lleugerament els seus beneficis l’any 2019, segons els comptes dipositats al Registre Mercantil. Malgrat seguir guanyant diners, les dues companyies han decidit no repartir dividends als socis aquest any i destinar tots els guanys a reserves, “per prudència amb el que està passant amb la pandèmia”, segons fonts de la companyia. Des del 2006 l’empresa del Trambaix sempre havia repartit dividends als seus socis, mentre que Trambesòs ho ha fet des del 2008.

De fet, són dues companyies molt rendibles en retribució als seus accionistes, ja que Trambaix, des de l’inici de les seves operacions fins a tancar l’exercici del 2019, ha generat uns beneficis de 107,4 milions d’euros i, d’aquests, n’ha retornat com a dividends als accionistes 80,7 milions. És a dir, tot i no repartir res amb càrrec el 2019, ha destinat als seus accionistes el 75% dels guanys generats des que opera.

Destaca més el cas de Trambesòs, que durant la seva existència ha repartit als seus socis uns suma en dividends superior als seus guanys acumulats: ha guanyat 108 milions d’euros i ha retribuït els accionistes amb 110 milions. L’any 2018 Trambesòs va destinar 8,26 milions dels seus guanys a pagar dividends i la resta del benefici, 1,84 milions, va anar a reserves. Trambaix, va distribuir 7,59 milions en dividends i 1,92 milions va anar a reserves.

L’empresa explica en la seva memòria que la decisió de suprimir els dividends i destinar a reserves voluntàries tots els guanys ja sigut unànime dels socis. Els comptes es van aprovar per la junta general d’accionistes al juny, en ple impacte de la crisi per la pandèmia. La memòria fa referència al primer impacte del covid-19. En el cas del Trambaix, es destaca que entre el gener i el maig la demanda havia caigut un 46% respecte al mateix període de l’any anterior i se situava per sota del que s’havia pressupostat. En el cas del Trambesòs, s’apunta que el descens en el mateix període va ser superior, del 49,29%.

Resultats del 2019

Entre les dues concessionàries van generar el 2019 un benefici net de 18,9 milions d’euros, un 3,5% inferior als guanys que van obtenir conjuntament l’any anterior, de 19,6 milions d’euros.

Trambesòs va patir un lleuger descens de viatgers el 2019, segons les dades de la memòria. Va tancar l’any amb 9.545.627 viatgers que van validar el títol de transport, un 4,8% menys que l’any anterior, que van superar els 10 milions.

La facturació de la companyia va assolir els 36,15 milions d’euros, amb un descens mínim del 0,01% respecte a l’any anterior. Però el benefici net del 2019 va ser de 9,6 milions d’euros, un 4,95% menys que l’any 2018. Un fet que la companyia atribueix als costos del refinançament.

En el cas del Trambaix, l’exercici del 2019 el va tancar amb una xifra de negoci de 36 milions d’euros, un 2% més que l’any anterior. El nombre de viatgers que van validar el títol de transport va superar els 20,2 milions, amb un increment del 6,12% respecte a l’any anterior. El benefici net, però, va baixar lleugerament. El 2019 va ser de 9,31 milions, quasi un 2,1% menys que l’any 2018.

Les dues concessionàries del tramvia de Barcelona tenen els mateixos socis, amb participacions gairebé idèntiques a les dues empreses. El principal accionista és Globalvia, amb un 43% de l’accionariat. Marfina, del grup català Moventia, és el segon amb un 20%. I Alstom, fabricant dels combois del tramvia, posseeix un 19% de les accions. La resta estan en mans de petits accionistes, entre els quals hi ha les públiques TMB i Ferrocarrils de la Generalitat, que en tenen un 2,5% cadascuna.