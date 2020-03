El Trambesòs ha repartit més dividends que beneficis ha generat

L’excepcional marxa del negoci del tramvia de Barcelona ha permès als accionistes de les dues concessionàries que gestionen aquest transport obtenir abundants dividends que han multiplicat la seva inversió inicial. Normalment els dividends que reparteix una empresa provenen del repartiment dels beneficis que genera, però en el cas del Tram això no ha estat exactament així. En una de les dues concessionàries (Trambesòs) els dividends que s’han repartit als accionistes superen pràcticament d’un 12% els beneficis generats des que existeix la companyia, segons les dades recopilades per l’ARA i confirmades per la companyia.

A l’altra concessionària (coneguda popularment com a Trambaix) la situació és diferent. En aquest cas, l’empresa ha repartit el 85% dels beneficis generats des del 2000, l’any que va néixer.

Entre les dues concessionàries (aglutinades sota el paraigua del grup Tram) han guanyat 197 milions d’euros des que existeixen i, agregadament, han donat el 97% d’aquests beneficis als seus socis en forma de dividends.

El Trambesòs existeix des del 2003 i només va tenir pèrdues (de tan sols 137.000 euros) el primer any, i a partir del 2008 ha repartit dividends. La immensa majoria dels anys ha repartit el 100% dels beneficis als seus socis, però hi va haver un any, el 2010, que va repartir 28 milions de dividend, més del triple dels beneficis que va tenir. Fonts de Tram afirmen que els pròxims anys la tendència canviarà perquè els dividends no superin els beneficis a la fi del contracte.

Les dues concessionàries del Tram tenen els mateixos socis, amb participacions gairebé idèntiques a les dues empreses. El principal accionista és Globalvia, amb un 43% de l’accionariat. Marfina, del grup català Moventia, és el segon accionista, amb un 20%. I Alstom, fabricant dels combois del tramvia, posseeix un 19% de les accions. La resta estan en mans de petits accionistes, entre els quals hi ha TMB i Ferrocarrils de la Generalitat, que en tenen un 2,5% cadascun.

Les rendibilitats que han obtingut aquests accionistes són molt substancials. Entre les dues concessionàries tenen un capital subscrit mitjà de poc més de 48 milions d’euros. Aquests són, per tant, els diners que els accionistes van posar al seu dia de la seva butxaca per iniciar el negoci.

Els 48 milions inicials s’havien convertit, al tancament del 2018, en prop de 191 milions de dividends. Ras i curt, per cada euro que van posar els socis al principi de la concessió, ara en tenen quatre: el retorn és del 396%. Tenint en compte que les concessions s’acaben el 2032, la xifra encara creixerà, perquè els dividends no baixaran sinó que seguiran pujant.

El desembre passat aquest diari va revelar que el grup Tram havia decidit refinançar el seu deute i, de passada, duplicar-lo de 87 a 164 milions. D’una banda, aquesta operació ha permès que la companyia rebaixi els interessos que paga pel deute. Però el grup també tenia un altre objectiu: dels 164 milions de deute, 90 es destinaran a repartir dividends els pròxims anys.

Aleshores la companyia va donar aquesta explicació: “En els anys anteriors potser no hem pagat tots els dividends que volíem”. L’horitzó, per tant, és que el Trambaix (que fins ara ha entregat de dividend el 85% dels beneficis) s’acosti al 100%.

651x799 El Trambesòs ha repartit més dividends que beneficis ha generat El Trambesòs ha repartit més dividends que beneficis ha generat

Resultats irrepetibles

Fonts de la companyia admeten que els resultats econòmics del tramvia són excepcionals, però sempre insisteixen que l’any 2000 (quan es va crear la primera concessionària) el negoci no era tan evident perquè ningú sabia si el tramvia tindria èxit com a nou transport públic. També sostenen que, si algun dia es fes la connexió del tramvia per la Diagonal, és impossible repetir uns resultats tan bons perquè ara tothom, des de les empreses fins a l’administració, ja coneix millor el terreny de joc.

Les mateixes fonts destaquen que aquests guanys (el Tram converteix en benefici un de cada quatre euros que factura, una xifra que sobta si recordem que l’empresa ofereix un servei de transport públic) també han estat possibles perquè la infraestructura s’ha gestionat de manera privada i amb un incentiu molt elevat per als accionistes per controlar els costos.

Tot i el risc que argüeixen aquestes veus, el cert és que l’administració ha pagat al grup Tram subvencions importants. Concretament, el Trambaix ha rebut 226 milions entre el 2003 i el 2015, equivalents a gairebé la meitat de la seva facturació des que existeix. En el cas del Trambesòs, tot i que no recull l’import de les subvencions a les seves memòries, fonts de la companyia indiquen que l’import és uns quatre milions superior. En total, doncs, l’administració ha donat uns 456 milions en subvencions a les dues concessionàries. La justificació de la subvenció: evitar el risc de demanda. És a dir, cobrir el risc que la gent no agafés el tramvia.