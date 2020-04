La ministra de Treball compara els ERTOs amb les baixes per maternitat

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha comparat aquest dissabte els afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) amb els treballadors que estan de baixa per maternitat o paternitat.

Ho ha fet en una entrevista a Catalunya Ràdio, on Díaz ha insistit que els treballadors immersos en un ERTO "no són aturats", perquè segueixen afiliats a la Seguretat Social, tot i que també cobren la prestació de l'atur.

"M'agrada comparar [aquesta situació d'ERTOs] amb el permís de maternitat o de paternitat, perquè una dona que està de permís no està a l'atur", ha assegurat. "Des de cap punt de vista poden ser aturats", ha remarcat la ministra, que ha explicat que el Govern central ha habilitat aquest mecanisme dels ERTO perquè les empreses afectades per la crisi sanitària del coronavirus hagin de mantenir els llocs de treball quan se superi l'emergència sanitària.

Cal recordar que abans que sortissin les dades d'atur de març el mateix ministeri de Treball va assegurar que sí que inclouria els afectats per ERTOs en aquestes xifres.

En canvi, el conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha donat per fet que Catalunya ja supera el milió d'aturats entre els afectats pels ERO temporals per la crisi sanitària i els aturats registrats.

El conseller ha assegurat que, d'una banda, ja hi ha 417.047 aturats registrats a Catalunya, segons les últimes dades de l'atur registrat de març, divulgats aquesta setmana, i, de l'altra, 600.000 afectats per ERTOs registrats davant de la Generalitat –en concret, 603.105, segons dades fins ahir–. "És una dada molt dura, més d'un milió de persones en total", ha assegurat El Homrani, que ha confiat que els ERTO siguin un "parèntesi" laboral per a milers de catalans i que, superada l'emergència sanitària, puguin recuperar els seus llocs de treball.