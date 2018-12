El govern espanyol duplica la durada de les prestacions d'atur pels autònoms fins a un màxim de 24 mesos

El govern espanyol i les principals associacions de treballadors autònoms de l'Estat han tancat aquest dimecres un acord definitiu per millorar la protecció social dels treballadors que implicarà un augment de les cotitzacions pels autònoms. La ministra de Treball, Magdalena Valerio, ha anunciat que el consell de ministres aprovarà aquest divendres els canvis que inclouen duplicar la durada de les prestacions d'atur pels autònoms fins a un màxim de 24 mesos, davant els actuals 12 mesos. La prestació mínima, de 2 mesos, passa a ser de 4 mesos.

Entre les novetats també destaca les multes econòmiques de fins a 10.000 euros per treballador per les empreses que utilitzin "falsos autònoms", els empleats que treballen per compte propi quan en realitat realitzen una feina de treballador assalariat. El ministeri de Treball tem que a partir de l'1 de gener, quan entrin en vigor els canvis en les bases mínimes de cotització, hi hagi un "transvasement" de treballadors assalariats a treballadors autònoms. Amb els canvis, per primera vegada, la base mínima de cotització dels autònoms serà més baixa que la dels treballadors amb contracte laboral.

El govern espanyol ha pactat amb les associacions d'autònoms augmentar la base mínima de cotització un 1,25% a partir de l'1 de gener i el tipus de cotització passarà del 29,8% al 30%. Això vol dir que les quotes dels autònoms augmentaran 5,36 euros al mes (63,3 euros anuals). A més, tots els treballadors per compte propi estaran obligats a cotitzar per contingències professionals (per accidents de treball i malaltia) i per cessament d'activitat (atur). "És un bon acord perquè els autonòms tindran mes protecció social i contribuiran de forma més equilibrada al sistema", ha destacat Valerio.

Les noves quotes s'aplicaran provisionalment perquè Treball negocia amb els sindicats, les empreses i amb les associacions d'autònoms un canvi de model: si es compleix el calendari, a partir del 31 de gener, els autònoms cotitzaran segons els seus ingressos reals, amb un sistema similar al dels treballadros assalariats.

Recàrrec pels contractes de molt curta durada

El ministeri de Treball també ha proposat un decret llei en matèria de Seguretat Social per augmentar un 40% les cotitzacions pels contractes temporals iguals o inferiors a cinc dies, segons l'esborrany que Valerio ha elaborat. La mesura encara ha de passar el vistiplau final del ministeri i després del consell de ministres. "S'està utilitzant amb certa freqüència contractes de dilluns a divendres. El treballador no cotitza el cap de setmana. Això és dolent pels treballadors i també és un estrategema dolent pel sistema", ha explicat Valerio.

El canvi, que podria rebre llum verda aquest divendres, vol posar fi als "abusos" dels contractes temporals de curta durada. La Seguretat Social augmentarà els seus recursos i es desincentivaran els contractes de molt curta durada. Actualment ja existeix un recàrrec del 36% pels contractes inferiors a 7 dies.

Segons avança el diari econòmic Cinco Días, l'esborrany del decret llei també inclou un canvi significatiu pels treballadors que encadenen contractes curts: els dies treballats en contractes temporals de cinc o menys dies comptabilitzaran com a 1,4 dies cotitzats (davant l'1 actual). Això permetrà accedir amb més facilitat a les prestacions de jubilació, incapacitat o maternitat. En els contractes parcials ja existeix un mecanisme similar.