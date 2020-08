Treball anul·la per frau l'ERTO de Ryanair a Girona i les Canàries

El ministeri de Treball i Economia Social ha donat la raó a l'Unió Sindical Obrera (USO) i a Sitcpla: l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que Ryanair va aplicar sobre els treballadors de les bases de les illes Canàries i de Girona és fraudulent. Així ho ha confirmat el departament en estimar el recurs d'alçada que tots dos sindicats havíen interposat contra la companyia aèria. L'ERTO en qüestió afectava els treballadors que Ryanair havia acomiadat perquè tenia la intenció de tancar les bases i que es va veure obligada a readmetre després que l'Audència Nacional declarés nul l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) per fer-ho.

Segons aquella sentència, l'aerolínia irlandesa estava obligada tant a reincorporar aquests treballadors, com a abonar-los el sou que no rebien des del 8 de gener. "Ryanair va intentar, com a maniobra que ara queda probada com a fraudulenta, obrir un nou ERTO per causa de força major per a aquesta plantilla", explica l'USO aquest dilluns en un comunicat. "Malgrat presentar-lo el 2 de maig, la companyia aèria pretenia equiparar-lo amb dates al primer, del 19 de març: Ryanair pretenia així estalviar-se els sous de tramitació i que fos l'administració qui se'n fes cárrec a través de les condicions excepcionals dels ERTO pel coronavirus", detalla el sindicat en el text.

I el ministeri de Treball ho veu també així. En la sentència, aquest departament assegura que Ryanair va demanar un segon ERTO com si fos una extensió del primer, però en el qual va incloure "per aparentar normalitat" uns 12 treballadors a qui no s'havia inclòs com afectats per –segons l'empresa– un "error administratiu", assenyala Treball. És per això que entenen el moviment com un frau de llei. "Aquest frau l'estaria cometent l'empresa en comunicar la readmissió dels treballadors només perquè els acomiadaments puguin ser inclosos en les regulacions temporals d'ocupació ja autoritzades".

L'única alternativa que queda ara a Ryanair és recorrer la nul·litat per frau a l'Audiència Nacional. L'USO, de moment, celebra la resolució, tot i que assenyalant també els errors del ministeri de Treball. "Estem profundament satisfets amb aquest recurs, però no s'ha d'oblidar que és un tràmit que hem hagut de fer des dels sindicats perquè Treball sí que va donar [l'ERTO] com a bo en un primer moment", conclou el sindicat.