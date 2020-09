El sou dels treballadors públics canvia fins a un 29% segons el tipus de contracte que tenen

Dos treballadors de l'administració pública que fan les mateixes feines però tenen contractes diferents poden tenir una diferència salarial del 29%. La dada l'ha feta pública aquest dijous la Federació de Treballadors Públics de la UGT, que denuncia la falta d'un conveni únic dins l'administració que "no discrimini" segons el contracte.

Aquesta diferència es produeix en el segon grup d'empleats de l'àmbit públic –de cinc grups, segons el règim contractual que varia depenent de la titulació– amb uns sous més baixos dins l'administració. Són principalment treballadors del cos administratiu i agents tributaris. Els uns, els que estan contractats com a "personal laboral", cobren 15.712 € anuals de mitjana. La resta d'empleats, contractats com a "personal funcionari", rep de mitjana 20.290 € a l'any, és a dir, un 29% més, segons recull el Mapa de la Desigualtat Salarial fet públic pel sindicat. Una bretxa que des de la federació denuncien que es repeteix també entre la resta de grups laborals, tot i que en nivells diferents.

"Desgraciadament no només es mantenen les desigualtats, sinó que alguna creix", ha explicat el secretari federal de FeSP-UGT, Carlos Álvarez, en roda de premsa aquest dilluns. El sindicat ha denunciat que la negociació sobre el conveni únic "està encallada" tot i que es va obrir el 2015. Álvarez ha dit que "la situació de la negociació col·lectiva dins l'administració és de ruptura absoluta de la confiança". Del total de treballadors, la federació calcula que uns 150.000 són "personal funcionari", mentre que 50.000 persones estan contractades com a "personal laboral", 10.000 de les quals fora del conveni únic.

Teletreball al sector públic

La setmana passada el secretari General de la UGT, Pepe Álvarez, ja va denunciar la falta d'una normativa que reguli el teletreball al sector públic. En aquest sentit, la secció sindical assegura que la "condició sine qua non" per firmar un acord era la formació d'un grup de treball per abordar el sistema a distància dins l'àmbit públic, una clàusula sobre la qual "no hi ha notícies", ha apuntat. Justament aquest dijous, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha estat preguntada sobre el desplegament d'aquesta normativa a l'àmbit públic. Díaz ha matisat que el sector era competència del ministeri de Funció Pública, dirigit per Carolina Darias. "Em consta que ja hi treballen", s'ha limitat a dir.