El Tribunal Suprem avala la venda del Banc de València a CaixaBank per un euro

El Tribunal Suprem ha avalat la venda del Banc de València a CaixaBank pel preu d'un euro. La sala contenciosa administrativa ha desestimat el recurs de cassació de la Plataforma d'Afectats del Banc de València contra la sentència de l'Audiència Nacional del 2016. Aquesta sentència ja confirmava la resolució de la comissió rectora del FROB, que acordava la venda del banc per un euro.

El tribunal conclou que "es van complir les garanties essencials del procediment" pel que fa a la valoració de l'entitat i que es van adoptar "les mesures d'execució necessàries pels organismes competents sobre la base de dades econòmiques i d'impacte elaborats prèviament per un grup d'experts independents".

A més, la sentència rebutja que la venda del Banc de València es produís abans de l'aprovació dels informes de valoració per la Comissió Rectora del FROB, com sostenen els recurrents. En aquest sentit, afirma que els articles 5 i 23.2 de la llei 9/2012 de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit exigeixen que l'entitat hagi estat valorada econòmicament amb els seus actius i passius. Per tant, conclou que la situació financera deficitària del Banc de València havia estat valorada econòmicament mitjançant informes previs emesos per tres experts independents designats pel FROB.

La sala també rebutja l'incompliment de l'article 28.1 de la llei 9/2012, que exigeix la prèvia aprovació pel ministre d'Hisenda i Administracions Públiques i el ministre d'Economia i Competitivitat d'una memòria econòmica anterior a la decisió de l'adopció dels instruments de suport financer. Sobre aquesta qüestió, assegura que la memòria econòmica va ser aprovada el 19 de desembre del 2012 abans que s'adoptessin les mesures previstes en la reestructuració destinades a la recapitalització de l'entitat i que consistien, entre d'altres, en una injecció de capital de 4.500 milions d'euros.