Triclosan: no disparin a l’additiu quan no n’hi ha motiu

El triclosan no és el dimoni, almenys de moment, segons les principals agències de salut occidentals, com ara l’EFSA europea i la FDA nord-americana. Es tracta d’un additiu biocida, antibacterià i antifúngic que s’utilitza en múltiples productes de la indústria, des de xampús fins a pastes de dents. Se sap que és un protector eficaç contra les càries, la placa dental i les inflamacions de genives, per la qual cosa és un dels components que no poden faltar en un dentifrici canònic.

No obstant això, el triclosan no és completament innocu. D’una banda se sospita que en grans quantitats podria actuar com un disruptor endocrí, és a dir, que podria alterar el normal equilibri de les nostres hormones. De l’altra, es tem que al passar a l’interior del sistema digestiu amb la pasta de dents pugui afectar la nostra flora intestinal. És per això que la Unió Europea no permet concentracions superiors al 0,3% de triclosan en pastes o xampús. Ara bé, un estudi recent de la Universitat de Massachusetts, als Estats Units, revelava que en raspalls de dents mal rentats augmenta la quantitat de triclosan entre set i dotze vegades la dosi recomanada.

Impacte mediambiental

Però el risc que més preocupa l’opinió pública són els possibles efectes acumulatius del triclosan en el medi ambient, ja que és força estable als tractaments de depuradores i està present en innombrables productes. La pressió que exerceixen els col·lectius ecologistes és tan forta que Colgate ha decidit canviar el triclosan per un altre compost en el seu producte estrella, la pasta Colgate Total. La substància la seguirà utilitzant en altres gammes, de totes maneres, amb la qual cosa deixa clar que el seu és un moviment de cara a la galeria, per guanyar les simpaties del consumidor al posar a l’etiqueta “sense triclosan”. És, purament, una decisió comercial que no té res a veure amb els possibles efectes negatius.

No obstant això, la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) fa tot just una setmana de l’harmonització d’una directiva europea sobre etiquetatge d’additius ha provocat que la mesura de Colgate hagi acabat sent un tret al peu. Aquesta normativa prohibeix que en l’etiquetatge de pastes dentífriques, xampús i altres productes aparegui la frase “sense triclosan”. El motiu és que aquest compost segueix sent considerat “no dolent” i, per tant, aquests tipus de publicitat denigren els altres productes que el fan servir dins de la legalitat vigent. En resum, en podem fer un rodolí: no disparin a l’additiu quan no en tenen cap motiu.