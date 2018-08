Trobar feina és més fàcil a les comunitats del nord-est d'Espanya

Trobar feina continua sent més difícil a les comunitats del sud-oest d'Espanya. I és que, segons recull un informe de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) sobre les dades del segon trimestre del 2018, encara hi ha un gran abisme entre el sud-oest i el nord-est de la península Ibèrica pel que fa a termes d'ocupació. Així, mentre que en comunitats com les Illes Balears, Madrid, Catalunya, l'Aragó, Navarra i la Rioja (situades al nord-est) més de la meitat de la població de més de 16 anys té feina, en zones com Extremadura (sud-oest) només un 42% de la població té feina.



Segons les últimes dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), l'atur s'ha situat en el 15,28% al mes de juny, una dada lleugerament inferior a la del 2009 i dos punts per sota de la del 2017. Tot i això, les diferències interregionals es mantenen. Mentre que a la meitat nord del país s'observen unes taxes de desocupació inferiors al 14%, en què destaquen l'Aragó, Navarra i el País Basc, amb registres al voltant del 10%, a la meitat sud del país els nivells són molt superiors, superant el 23% d'atur a Andalusia i Extremadura.

La disparitat pel que fa a l'ocupació també s'observa en termes de gènere. De fet, tot i que la taxa d'atur ha evolucionat de forma estable des dels inicis de la crisi econòmica, la diferència entre homes i dones creix a partir del 2016, i la mitjana es manté en quatre punts. No obstant això, hi ha regions en què aquesta disparitat no s'arriba a produir, com ara el País Basc, les Balears o la Comunitat de Madrid. Per contra, a Castella-la Manxa o Extremadura tan sols quatre de cada deu persones ocupades són dones.



Disparitat, també, per edats

L'estudi, a més, també mostra que el conjunt de persones ocupades no ha deixat d'envellir. En aquest sentit, en zones com Astúries amb prou feines dos de cada cent ocupats és menor de 25 anys i un de cada dos és més gran de 45 anys. I és que el 14% de les persones sense feina tenen menys de 25 anys, davant d'un escàs 5% d'aquesta edat que sí que està empleada. A les comunitats del nord-est i l'est –entre les quals destaquen Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Múrcia–, sis de cada cent ocupats són joves.



En un altre sentit, els nivells educatius dels treballadors han augmentat positivament des del començament de la crisi. L'any 2007, només un 32,7% dels empleats tenien estudis universitaris. Ara, onze anys després, la xifra ha crescut fins al 42,7%. En aquest augment destaca el País Basc, on el nivell educatiu dels treballadors és superior a la mitjana estatal: un 55,4% dels ocupats tenen estudis superiors.