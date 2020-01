Trump festeja amb el Regne Unit del Brexit al fòrum de Davos

Ara que el Brexit ja ha estat segellat a Brussel·les, alguns països s'afanyen a mirar de tancar acords comercials bilaterals amb Londres. El més clar ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump, que en el seu discurs inaugural de dimarts al Fòrum Econòmic Mundial a Davos (Suïssa) va aprofitar per lloar aquests acords bilaterals "en el segle XXI" i va posar com a model la relació comercial entre els EUA i la Xina –que considera en un dels millors moments dels últims anys– per festejar amb el Regne Unit. El secretari del Tresor nord-americà, Steven Mnuchin, ho va acabar de concretar dijous, també a Davos, exposant que l'acord bilateral entre Washington i Londres té una “prioritat absoluta”. Mnuchin va defensar els avantatges que tindria un pacte així per als dos estats i va parlar de tenir-lo a punt aquest 2020.

El govern britànic del també conservador Boris Johnson s'ha mostrat més prudent pel que fa al calendari, si bé ha confirmat voler encetar negociacions comercials aquest any tant amb Washington com amb Brussel·les a fi de tancar acords comercials bilaterals. A Davis, Trump ha amenaçat de nou amb aranzels per al sector automobilístic europeu si no s'aconsegueix un acord comercial amb la Unió Europea. I ho voldria tancar abans de novembre, quan tindran lloc les eleccions presidencials a la Casa Blanca. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, té previst viatjar als EUA a principis de febrer.

Al marge d'aquests possibles acords comercials, la cimera de Davis ha tingut altres focus d'interès.

El clima centra els debats

Al costat de Trump, l'altra estrella va ser la jove activista mediambiental sueca Greta Thunberg, de 17 anys, que repetia al Fòrum. Thunberg ha aconseguit que el clima dominés els discursos econòmics d'aquesta setmana, però es va mostrar decebuda: "Les nostres peticions han estat del tot ignorades, s'ignora la ciència", va dir. Thunberg va participar amb altres joves en una manifestació de Fridays for Future ahir a Davos.

No només Thunberg ha defensat un canvi de model econòmic i tecnològic i no només ella se sent decebuda una vegada tancada l'edició d'aquest any, la cinquantena. Economistes, empresaris i polítics han parlat de la necessitat d'introduir regles vinculants per a empreses i conglomerats que operen globalment. A Davos s'ha vist com la política reconeixia l'existència de problemes i la necessitat de buscar-hi solucions, però les respostes concretes que apostin per un canvi de rumb i per una aposta multilateral, global i sostenible han estat inexistents. Els acords comercials bilaterals i el focus en el creixement econòmic exposats per Trump van en la direcció contrària.

Els empresaris esperen menys creixement

Davos també ha servit com a baròmetre per mesurar com estan els ànims entre els principals empresaris d'arreu del món. Segons dades de la consultora nord-americana PwC, un 53% dels consellers delegats temen un retrocés en el creixement econòmic mundial durant aquest any, quan l'any passat n'eren només un 29%. Només un 22% dels directius creuen que l'economia creixerà més aquest 2020 que el 2019, i especialment pessimistes s'han mostrat els empresaris alemanys, que centren les seves preocupacions en els atacs cibernètics, l'excés de proteccionisme i les possibles conseqüències de les catàstrofes naturals i el canvi climàtic. Un problema global, però especialment agut a Alemanya, és la falta de mà d'obra qualificada.

Més optimista s'ha mostrat el Fons Monetari Internacional, que ha presentat un estudi en què estima que l'economia mundial creixerà un 3,3% enguany. El 2019 el PIB del món va pujar un 2,9%.

Amb el Fòrum com a espai d'intercanvi de temors i esperances, els emprenedors reunits a Davos han plantejat mesures per incrementar els seus guanys centrades en un disseny més eficient de les cadenes de producció i distribució, en la introducció al mercat de nous productes i serveis i en l'ampliació de col·laboracions entre start-ups.