Trump situa el candidat de Wall Street al capdavant de la Fed

Era el favorit dels mercats i el sector financer, i Donald Trump no els ha decebut. Ahir el president dels Estats Units va designar Jerome Powell com el candidat per substituir Janet Yellen al capdavant de la Reserva Federal nord-americana (Fed), l’organisme que regula la política monetària d’aquesta potència mundial. L’elecció encara necessita la ratificació del Senat però els analistes no preveuen cap problema durant la tramitació. Si la votació tira endavant, doncs, Powell prendrà possessió del càrrec el febrer de l’any que ve quan acabi el mandat de Yellen, que l’haurà ocupat tres anys i mig.

El nou candidat, de 64 anys, és governador d’aquest mateix organisme des del 2012, i tot i que suposa un canvi, els analistes coincideixen que el seu “tarannà conservador” facilitarà una política monetària continuista. “És el candidat perfecte per liderar un banc central independent i oferir a l’economia nord-americana una política monetària correcta”, va dir ahir Trump després de l’anunci. El president dels Estats Units també va demanar al Senat que en confirmés ràpidament el nomenament.

Un advocat en el món financer

La tria de Powell suposa un altre canvi substancial: a partir del febrer serà un advocat qui dirigirà la política monetària dels Estats Units, en comptes d’un economista, que és la figura que tradicionalment ha ocupat el càrrec.

Tot i que és graduat en dret a la Universitat de Georgetown, a Washington, i és fill i net d’advocats, Powell té una àmplia experiència en el sector financer i la banca privada: fins i tot va arribar a ser soci de la firma d’inversió Carlyle Group (1997 i 2005). Abans havia treballat per al govern dels EUA, al departament del Tresor, durant el mandat de George H. W. Bush (entre els anys 1989 i 1993). Durant aquest període va ser l’encarregat de gestionar el mercat del deute i les polítiques que seguien les entitats financeres.

Aquest reconegut republicà també va donar suport a l’estímul monetari multimilionari de Ben Bernanke a l’inici de la crisi i també a la normalització gradual de l’economia que posteriorment va aplicar Janet Yellen. És precisament per això que els analistes no esperen grans canvis. Powell s’ha mostrat moderat i partidari, en diverses ocasions, d’apujar els tipus de manera gradual per fomentar l’economia i el mercat de treball. Entra en la categoria del que els republicans més liberals anomenen un colom, en contraposició dels partidaris d’apujar els tipus per contenir els preus, els anomenats falcons.

Els tipus, a l’espera fins al desembre

La Reserva Federal ha anunciat precisament aquesta setmana que mantenia els tipus d’interès sense canvis entre l’1% i l’1,25%. Tot i així, l’organisme que regula la política monetària als Estats Units ha avisat que manté oberta la possibilitat d’apujar-los a mitjans de desembre si es manté la “solidesa” de l’economia.