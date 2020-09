TikTok torna a la corda fluixa als Estats Units

A Trump el subterfugi anunciat per ByteDance no li val. Només una setmana després que l'empresa xinesa propietària de TikTok escollís Oracle com a soci tecnològic als Estats Units per poder seguir operant, el president del país ja ha amenaçat amb no aprovar l'acord. I això que fa només dos dies havia decidit ajornar una setmana el veto que planava sobre l'aplicació com a senyal que, a priori, hi estava a favor. Però ara sembla que tot està a punt de volar pels aires. El que així ho indica són les incongruències en els posicionaments oficials de les empreses implicades en l'acord: Oracle i Walmart diuen que de l'aliança en surt una nova empresa que serà nord-americana; ByteDance afirma, en canvi, que en realitat serà una subsidiària més controlada per ells, és a dir, que serà xinesa.

Per entendre el nou conflicte, cal retrocedir a l'origen. A principis d'agost, Trump va anunciar que prohibiria l'aplicació de vídeos curts TikTok després de mesos dient obertament que dubtava de l'ús que feia la companyia xinesa que n'és la propietària (ByteDance) de les dades que aconseguia amb l'eina. Segons el mandatari nord-americà, el país amb qui arrossegava una guerra comercial feia un parell d'any les utilitzava per fer espionatge industrial i governamental. Pocs dies després posava en pràctica l'amenaça i signava una ordre que impedia a TikTok seguir operant de forma normal als Estats Units a partir de mitjans de setembre.

Llavors van començar a desfilar davant de ByteDance possibles compradors per a les seves operacions als Estats Units. Microsoft, Twitter, Walmart i Oracle es van postular, i Trump els va donar suport a tots, deixant clar que la fórmula li servia. La companyia d'on penja TikTok va triar Oracle, però no com a comprador, sinó com a aliat tecnològic. És a dir, concedint-li a Trump la tranquil·litat que en la part tecnològica (i, consegüentment, en l'emmagatzematge de les dades) hi hagués una part nord-americana implicada.

Ahir mateix, l'empresa xinesa va fer un comunicat en què explicava els detalls de l'acord. En resum, que s'aliava amb Oracle i Walmart per llançar una nova companyia que s'anomenaria TikTok Global i de la qual ByteDance tindria el 80% de la propietat, que la seva junta directiva estaria conformada pel fundador de ByteDance (Zhang Yiming) i el president de Walmart (Doug McMillon) entre altres directius xinesos, i que Oracle tindria accés de seguretat al codi font de TikTok, però no es faria cap transferència tecnològica ni d'algoritmes.

Quin ha sigut el problema? Que això contradiu el que Oracle i Walmart havien comunicat un dia abans i que havia convençut Trump d'ajornar el veto a l'aplicació previst per dissabte passat. Segons les dues empreses, l'acord estableix que TikTok Global serà propietat majoritària d'inversors nord-americans, inclosos Oracle i Walmart, que en tindrien un 20%.

Les reaccions polítiques a les contradiccions

En una entrevista aquest dimarts de matinada (hora catalana) a la cadena Fox News, Trump ha amenaçat amb no aprovar l'acord al qual han arribat les tres empreses si les nord-americanes no tenen un "control total" sobre la societat resultant. "[ByteDance] no tindrà cap vincle [amb la nova empresa], i si el tenen, no aprovarem l'acord", ha assegurat el president nord-americà.

A l'altra banda del Pacífic, el sentiment no és gaire diferent. El diari xinès Global Times (publicació que depèn d'un organisme oficial del Partit Comunista Xines) afirma també aquest dimarts en el seu editorial que el país asiàtic "no acceptarà un pacte desigual contra les companyies xineses". Tanmateix, considera "difícil de creure" que el govern xinès aprovi l'acord, cosa que després d'un canvi normatiu molt recent ha de fer per donar llum verda a ByteDance en gairebé qualsevol decisió que involucri un país estranger.

Segons ells, els impediments són diversos: que només un membre de la junta directiva seria xinès, que si Oracle té accés al codi font de TikTok podrà accedir també al codi de la versió xinesa (ja que el comparteixen) i que la nova empresa controlarà el negoci arreu del món excepte a la Xina, no només als Estats Units. "Això vol dir que els americans poden prendre el control del negoci global de TikTok i rebutjar que els xinesos puguin accedir-hi", conclou l'escrit.