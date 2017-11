Trump imposa un aranzel sobre les olives d'Espanya malgrat considerar-lo "un país amic"

Les importacions d'olives procedents d'Espanya als Estats Units estaran gravades amb un aranzel d'entre el 2,3% i el 7,2%. Així ho ha anunciat aquest dimecres el secretari de comerç del país nord americà, Wilbur Ross, després que les autoritats determinessin que les olives espanyoles es venen per sota del seu preu de mercat per les subvencions que reben.

Aquesta resolució arriba després que la Coalició per al Comerç Just de les Olives Madures obrís una investigació al voltant del comerç d'aquest producte. L'associació la formen Bell-Carter Foods i Musco Family Olive, dues empreses que, en comparació amb la producció espanyola, son autèntics gegants. A tall d'exemple, Bell-Carter Foods duplica la producció anual de la DO Garrigues, la segona zona de l'estat espanyol on es recullen més olives.

La decisió del govern de Donald Trump és provisional, però seguirà vigent almenys fins al 4 d'abril de l'any vinent. Ross ha explicat que els Estats Units "valoren" les seves relacions amb Espanya però ha subratllat que "fins i tot els països amics han de complir les regles".

Així, el secretari de comerç del govern americà seguirà revisant "tota la informació" que els arribi al voltant d'aquesta qüestió per seguir "defensant" els treballadors de les empreses estatunidenques. Des que Trump ocupa la presidència dels Estats Units (20 de gener del 2017), el departament de Comerç ha obert 77 investigacions en matèria d'importacions.

Indignació al govern espanyol

A l'octubre la ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, va traslladar la seva preocupació a la resta de països europeus i va defensar que la investigació oberta "no té fonaments".

La titular del ministeri espanyol va dir que no només es veu obligada a "defensar l'interès dels productes espanyols", sinó que l'obertura d'aquest expedient "posaria en dubte la PAC [política agrària comuna]".

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va avisar aquesta setmana que aquesta acció contra les olives espanyoles crearia un precedent "molt perillós" de cara a futures restriccions en altres productes que reben ajudes per part de la Unió Europea.