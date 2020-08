Trump col·loca Alibaba al seu punt de mira

Amb Huawei a la llista negra, ByteDance (TikTok) sentenciada i els negocis amb Tencent (WeChat) prohibits, Donald Trump ja mira cap a possibles noves víctimes. Preguntat ahir en una roda de premsa per si tenia previst aplicar aquesta mena de restriccions a altres companyies xineses, com és per exemple el gegant del comerç electrònic Alibaba, el president nord-americà va ser clar: "Estem mirant altres coses, sí". Comentari concís que no dona marge per al dubte.

La Casa Blanca, diu el Financial Times, no ha volgut explicar massa més sobre el comentari, però atès el precedent té sentit que Trump miri ara cap a Alibaba. Aquesta companyia dedicada al comerç electrònic és el principal competidor d'Amazon al món. Jack Ma, el cofundador d'aquesta tecnològica, era el 2019 l'home més ric de la Xina i, amb una fortuna de 48.000 milions de dòlars, el 17è milmilionari del món, segons la llista Forbes. Ma i Trump s'havien trobat en diverses ocasions abans que la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina arribés on ha arribat, però poc després que s'anunciés l'escalada dels aranzels aplicats a les exportacions entre tots dos països, l'empresari xinès va dir públicament que preveia un desastre al final d'aquest camí. Llavors era el 2018, i encara no s'havia arribat a rumorejar (com passaria un any més tard) que l'administració Trump preveia excloure totes les empreses xineses de la Borsa dels Estats Units: Alibaba és una de les que sortiria més perjudicada d'una mesura així.

Res d'això va passar al final, però perquè el president nord-americà ha trobat una nova forma de ferir les companyies xineses, sobretot tecnològiques. Fa una setmana va prohibir els negocis amb ByteDance (empresa propietària de TikTok), i divendres va portar el conflicte una passa més enllà signant una ordre executiva per la qual en 90 dies vetarà l'aplicació als Estats Units. El temor és que l'empresa emmagatzemi dades dels usuaris dels Estats Units i les utilitzi per espiar, tant la seva vida privada, com l'administració pública o l'activitat industrial.

En la primera d'aquestes dues ordres executives també va disparar contra Tencent, un altre gegant tecnològic de la Xina. De fet, en aquest cas les suspicàcies estaven concentrades en la xarxa social WeChat, però les incògnites que obre el fet que en 45 dies les empreses nord-americanes hagin de deixar de fer negocis amb Tencent són més importants que en el cas de ByteDance. Primer, perquè els tentacles de Tencent són més llargs: és propietària de l'estudi de videojocs que ha fet el League of Legends, també del que ha fet la versió mòbil del Call of Duty, i disposa de part de l'accionariat de l'empresa responsable del Fortnite.

En segon lloc, però, perquè WeChat és l'equivalent a WhatsApp als Estats Units i a Europa, és a dir, que és l'aplicació de missatgeria mòbil més popular. Com a tal, és gairebé imprescindible per exemple per als usuaris d'iPhone. I Apple té a la Xina el seu segon mercat més important després del nord-americà. Ara bé, tot i que ja s'han posat de manifest els possibles efectes col·laterals que la guerra contra les empreses xineses tindrà sobre les grans companyies als Estats Units, no sembla que Trump tingui intenció de recular: més enllà de l'afirmació que estudia atacar noves empreses, ahir mateix el mandatari nord-americà va rebre la verificació del seu compte a Triller, l'equivalent menys exitós de TikTok als Estats Units.