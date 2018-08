Turquia paga amb la mateixa moneda als Estats Units

L’escalada de tensions entre Turquia i els Estats Units va encetar aquest dimarts un nou capítol. El país otomà ja no tan sols vol frenar la devaluació de la seva moneda, sinó que també s’ha embrancat de ple en una guerra comercial. Arran de la imposició d’aranzels per part de l’administració Trump a l’acer i l’alumini turc (del 50% i el 25%), el govern de Recep Tayyip Erdogan va decidir passar a l’ofensiva. “Boicotejarem els productes electrònics dels Estats Units; si ells tenen un iPhone, a l’altra banda hi ha Samsung”, va dir el president del país a través d’un discurs televisat. “Nosaltres tenim el nostre Venus Vestel”, va afegir, fent referència al model estrella que comercialitza la companyia Vestel, un dels màxims exportadors de televisors del món i amb seu a Turquia.

Més enllà de les represàlies comercials, el Banc Central de Turquia va anunciar noves mesures per fer front a la crisi de la lira turca. Entre les mesures cal destacar l’augment dels tipus d’interès (del 17,75% al 19,25%) per a les persones que dipositin dòlars americans als bancs del país a canvi de lires. El Banc Central de Turquia oferirà aquesta rendibilitat fins que s’aconsegueixin 1.500 milions de dòlars. Amb aquesta mesura Turquia vol reforçar la seva moneda i incentivar la seva circulació de capitals. A part, la institució financera va anunciar dilluns passat la injecció de més de 10.000 milions de lires al mercat. El Banc Central de Turquia també va restringir les vendes d’accions en curt i va reduir el percentatge de reserves obligatòries que han de tenir les entitats financeres.

Des que ha començat l’any, la moneda eurasiàtica ha vist com el seu valor s’ha devaluat més d’un 40% enfront del dòlar americà. No obstant això, Erdogan va voler transmetre dimarts un missatge de tranquil·litat davant aquesta situació. “Turquia compta amb un dels sistemes bancaris més sòlids del món en tots els aspectes”, va afirmar en un acte a Ankara.

D’altra banda, el ministre turc de Finances, Berat Albayrak, va informar que parlarà demà amb directius de les principals entitats financeres internacionals. En tot cas, un portaveu del Fons Monetari Internacional consultat per l’agència Efe va assegurar que Turquia no ha demanat ajuda financera als fons i que, per tant, descarta sol·licitar un rescat.

La lira turca aixeca el cap

Arran de les noves mesures preses per l’executiu del país, la lira turca va apreciar-se al voltant d’un 8% respecte als nous mínims històrics que havia marcat recentment davant l’euro i el dòlar.

Malgrat tot, el valor de la moneda turca està lluny del que va registrar abans que esclatés la guerra comercial amb els Estats Units. Divendres de la setmana passada un dòlar equivalia a 5,71 lires turques, mentre que ahir aquest valor se situava en les 6,5, una xifra que suposa una depreciació del 13%.

El BBVA diu que no hi ha risc de contagi

Entre divendres passat i dilluns, les accions del BBVA van caure més d’un 8% a la borsa. L’entitat basca va perdre més de 3.260 milions d’euros de capitalització en dues jornades, un comportament que s’explica per l’exposició del banc al mercat turc. Segons un informe de MacroYield, gairebé el 15% dels ingressos del BBVA provenen de Turquia (cal recordar que l’entitat bilbaïna posseeix el 49,85% del banc turc Garanti). Davant aquesta situació, el BBVA va anunciar aquest dimarts a l’agència Europa Press que, tot i la crisi turca, no hi ha risc de contagi de la crisi turca a la resta del grup pel seu model “descentralitzat”, que impedeix que hi hagi “transferència de liquiditat o finançament creuat entre filials o a la matriu”. El BBVA va tancar la sessió borsària d’ahir amb una caiguda del 0,09%.