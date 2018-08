Turquia vol superar les tensions sense ‘corralito’ ni l’ajuda de l’FMI

“Turquia sortirà més forta d’aquest període de volatilitat”, va exclamar aquest dijous el ministre otomà de Finances i Tresor Públic, Berat Albayrak. En aquest sentit, el govern d’Ankara va assegurar que no hi haurà cap mesura dràstica i que, per tant, no es planteja imposar controls de capital -el que popularment s’anomena corralito - ni tampoc l’opció de sol·licitar ajuda al Fons Monetari Internacional (FMI).

Així ho va manifestar el ministre i gendre del president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, a través de videoconferència amb més de 6.000 inversors de tot el món. I és que el recent daltabaix de la lira turca -que ha perdut un 40% del seu valor- ha generat molta expectació arreu.

Un programa “coherent i creïble”

“Estem experimentant condicions desfavorables, però les superarem”, va indicar el polític turc, que a més va afirmar que el marc d’actuació del país es basarà en els principis del lliure mercat. “Els controls de capitals no estaran mai a la nostra agenda”, va reivindicar.

En aquest sentit, Albayrak va defensar la instauració d’un programa “coherent i creïble” a mitjà termini per poder controlar la inflació com més aviat millor. Una mesura que serviria per frenar la pujada de preus i situar-la a menys del 10%. De fet, el líder de la cartera de Finances va subratllar que el país no està excessivament endeutat -malgrat que els passius van arribar al 137% del PIB-, i que per aquest motiu s’ha donat l’ordre a tots els ministres de seguir un programa d’estalvi.

Ara l’objectiu del país passa per “mantenir una trajectòria fiscal prudent” per superar les tensions comercials amb els Estats Units. Una fita que, segons va manifestar Albayrak, pretenen aconseguir d’acord amb països afins, com ara Alemanya o la Xina.