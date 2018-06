La UE aprova aranzels per 2.800 milions d'euros com a resposta a les polítiques comercials dels EUA

La Unió Europea (UE) ha imposat aquest dimarts aranzels per valor de 2.800 milions d'euros a una llista de productes procedents dels Estats Units. La decisió de Brussel·les és la resposta a les actuacions del govern de Donald Trump, que al maig va anunciar l'aplicació d'un gravamen sobre les importacions d'alumini i acer europees.

La llista d'importacions afectades va ser notificada a l'Organització Mundial del Comerç (OMC) el 18 de maig i inclou productes nord-americans com ara el blat de moro dolç, el suc de taronja o els nabius. En concret, s'aplicarà un impost del 25% a tots els productes de la llista excepte a la importació de cartes, amb un aranzel del 10%.

"No volíem trobar-nos en aquesta posició. Tanmateix, la decisió unilateral i injustificada dels Estats Units d'imposar aranzels a l'acer i l'alumini europeus significa que no tenim cap altra opció", ha anunciat la comissària europea de Comerç, Cecilia Malmström, a través d'un comunicat. En el mateix document, Malmström ha afegit que "no és necessari dir que si els Estats Units eliminen les seves tarifes, les nostres mesures també seran eliminades".

Un conflicte latent des de fa mesos

A principis de març, Trump va tensar per primera vegada les relacions comercials entre la UE i el país nord americà. Llavors, el president dels Estats Units va escriure a Twitter que "les guerres comercials son bones i fàcils de guanyar" per anunciar, tot seguit, la imposició d'aranzels sobre l'acer i l'alumini provinents d'Europa.

La resposta de la Comissió Europea va ser immediata. El president d'aquest organisme, Jean-Claude Juncker va replicar que la UE no es quedaria "de braços creuats" i va assegurar que, imposaria aranzels a productes nord americans com ara les Harley-Davidson, el whisky Bourbon i els articles de Levi’s.

Les pressions europees van frenar els plans de Trump. A principis de maig, la Casa Blanca va anunciar que descartava aplicar aranzels a l'acer i l'alumini, almenys fins l'1 de juny. La paciència del president nord americà no va estendre's més enllà d'aquesta data i, finalment, Europa es va veure immersa en una guerra comercial que no desitjava.