La UE impulsa plans de pensions privats paneuropeus per "alleugerir" els sistemes públics

Els últims anys, institucions com el Fons Monetari Internacional (FMI), el Banc d'Espanya o l' OCDE, insisteixen que cal incentivar els plans privats de pensions davant l'envelliment creixent de la població i el consegüent augment de la factura pública per als sistemes de la Seguretat Social. Aquest dimecres la Unió Europea ha volgut posar-ho més fàcil tant per a les empreses que ofereixen plans privats com per als europeus que hi vulguin posar els seus diners. Les institucions de la UE han donat llum verda a la creació d'un esquema de pensions privades paneuropees (el PEEP, per les seves sigles en anglès).

La Comissió Europea calcula que un 27% dels europeus que tenen entre 25 i 59 anys estan subscrits a alguna mena de pla de pensions privat. Basant-se en aquesta ràtio, les institucions europees volen impulsar l'estalvi privat per als anys de jubilació a través de la possibilitat d'escollir entre plans de pensions d'arreu d'Europa. "L'objectiu és donar més possibilitat d'elecció a les persones que desitgen estalviar per quan es retirin i, al mateix temps, donar una empenta al mercat de les pensions personals", diu el comunicat emès aquest dimecres pel Consell Europeu.

La proposta d'aquest text va arribar el juny del 2017 de la Comissió Europea. Les institucions (i tots els estats membres), doncs, han trigat menys de dos anys en donar-hi llum verda. En canvi, quan es tracta de crear altres mecanismes paneuropeus per reforçar els serveis socials públics la UE no s'hi mostra igual de predisposada. Fa anys que França i Alemanya (i també Espanya) intenten impulsar un pressupost per a l'Eurozona que tingui un objectiu estabilitzador de l'economia dels diferents estats. A més, Espanya ha proposat crear un fons europeu per a aturats que, per ara, no ha trobat suports ni tan sols per poder-se discutir.

En canvi, la UE diu en el comunicat publicat aquest dimecres que un dels reptes que suposa l'envelliment de la població és garantir que els ciutadans "reserven prou diners per viure bé quan es retirin". És per això que els plans de pensions paneuropeus "crearan una nova oportunitat per estalviar a llarg termini fent servir els mercats de capitals i, així, alleugerir la pressió dels fons públics".

"Amb les noves normes, els plans paneuropeus de pensions tindran les mateixes característiques es venguin on es venguin. Els oferiran un ampli ventall de proveïdors, principalment companyies d'assegurances, bancs, fons privats de pensions, firmes d'inversió i gestors d'actius", diu el ministre de finances romanès, Eugen Teodorovici, ara a la presidència del Consell Europeu.

Les institucions europees consideren que el mercat de pensions europeu està "fragmentat" per la diversitat de normes i conclouen, fins i tot, que en alguns països "és virtualment inexistent". De fet, a Espanya, és un mercat reduït, on els plans de pensions no surten a compte i perden rendibilitat i clients malgrat la crisi del sistema de la Seguretat Social.

La UE assegura que els nous plans paneuropeus de pensions tindran avantatges com ara més capacitat d'elecció entre proveïdors en un ambient més "competitiu". Es podrà escollir, doncs, entre sistemes d'inversió segura per "defecte" o opcions amb diferents perfils de retorn del risc. A més, es permetrà canviar de proveïdors tant domèstics com paneuropeus després d'un mínim de cinc anys d'haver signat el contracte o del canvi més recent amb uns recàrrecs limitats per la regulació (s'obre la porta a la possibilitat que els proveïdors encara siguin més flexibles amb aquests terminis). A més, si el ciutadà canvia de país podrà mantenir el producte d'inversió anterior. El recàrrec per canviar de proveïdor o tancar el compte, com consta al document aprovat avui, no podrà excedir el 0,5% del valor dels actius transferits. Es dona l'opció als estats membres de fixar un límit més baix.

Per als venedors d'aquests plans, la UE també apunta avantatges com la possibilitat de desenvolupar plans paneuropeus a diferents estats membres i agrupar actius de manera "més eficient" o arribar a consumidors d'arreu de la UE. La supervisió i control d'aquest sector el durà a terme l'Autoritat Europea d'Assegurances i Pensions de Jubilació, creada el 2011 i amb seu a Frankfurt.