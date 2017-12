La UE marca el futur de l'eurozona amb un superministre de Finances i un fons monetari europeu

La Comissió Europea ha presentat els seus canvis per ampliar la coneguda com a Unió Econòmica i Monetària, amb vistes a 2019, quan ja s’hagi fet efectiu el Brexit. Brussel·les ha proposat la creació d’un “superministre d’Economia i Finances” i la creació d’un fons monetari europeu, a imatge del FMI, que ajudi a rescatar països de la Unió Europea en dificultats.

La proposta de crear la figura d'un superministre ja la va avançar el president de l’Executiu comunitari, Jean-Claude Juncker, a principis de setembre. Tindrà les mateixes funcions que el comissari d’Economia i alhora també serà president de l’Eurogrup, la reunió de ministres de la zona euro (un càrrec que actualment l’ostenta un ministre de finances de l'eurozona). Així, Brussel·les s’assegura que l’Eurogrup, sovint considerat molt opac, en què les reunions no són públiques i té una manca de transparència democràtica, també hagués de rendir comptes fàcilment davant de l’Eurocambra, com ja fan actualment els comissaris.

Per altra banda, el govern comunitari proposa la creació “d’un veritable” Fons Monetari Europeu (FME). A la pràctica, suposa utilitzar les mateixes estructures del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE), un òrgan intergubernamental en què estan representats els Vint-i-vuit Estats membres, i a on han acudit països com Portugal, Espanya, Irlanda i Grècia per demanar els seus rescats. El nou FME tindrà, en principi, un pressupost de 500.000 milions d’euros.

Brussel·les també obre la porta a la creació d’una “línia pressupostària” de l’Eurozona, és a dir, un calaix de diners només pels 19 països que tenen la moneda comuna, però inclòs dins dels pressupost total de la UE. L’objectiu és que serveixi com un coixí anticrisi en cas que un país pateixi un shock en la seva economia o per preparar l’adhesió de nous països a la zona euro. Aquesta proposta, tot i beure de les demandes del president francès Emmanuel Macron, queda aigualida, ja que sol·licitava un pressupost apart.