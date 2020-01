La UE fa un primer pas cap al salari mínim europeu

El tret de sortida per implantar un salari mínim europeu vindrà en forma de consulta. La Comissió Europea va anunciar ahir que vol conèixer l’opinió de sindicats i empresaris per engegar una proposta que permeti als treballadors assolir un nivell de vida digna amb la seva feina. L’objectiu ja l’havia anunciat l’exvicepresident primer de la Comissió Frans Timmermans l’any 2017: que el sou mínim sigui equivalent al 60% de la remuneració mitjana nacional.

Però això no vol dir en cap cas que es busqui arribar a un salari unificat entre tots els membres de la Unió. “No hem volgut introduir mai un salari únic per a Europa, estem treballant sobre un marc legal”, va assegurar durant una roda de premsa a Estrasburg el comissari de Treball i Afers Socials, Nicolas Schmit. Entre els motius que impulsen la Unió a buscar una retribució mínima per als treballadors hi ha assegurar que, allà on existeixin, “els salaris mínims permetin un nivell de vida digne”, que talli les ales al dúmpingsalarial i redueixi les diferències de sous entre països. La pobresa entre treballadors persisteix, tot i que actualment hi ha 241,5 milions de persones amb feina a tota la Unió Europea, una xifra rècord.

Entre els principals opositors a la mesura hi ha els països nòrdics, que temen que un moviment així els afecti negativament. Dinamarca i Suècia es troben, sobre el paper, entre els pocs estats membres que no tenen salari mínim. Però la realitat és que sí que tenen un equivalent negociat pels sindicats. “Es respectarà la negociació col·lectiva” en els països on sigui la tradició, va recordar Schmit. També va assegurar que l’objectiu de la Comissió passava per “promoure” aquesta forma d’acordar salaris on no fos el mètode majoritari.

Dins la consulta, que busca saber l’opinió dels agents socials sobre el que consideren un nivell de vida digna, també es preveu identificar quins elements del pilar social es poden desenvolupar a mitjà termini. Aquesta proposta va ser un dels compromisos de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, al grup socialdemòcrata, per aconseguir-ne els vots en la votació d’investidura del juliol.

Schmit va explicar que hi haurà dues rondes de consultes que començaran avui i s’estendran durant sis setmanes. Allà els interlocutors podran “traslladar les seves propostes”, que més tard es transcriuran en un text “més precís”. La segona fase també tindrà sis setmanes i s’elaborarà un document que s’enviarà a les institucions europees.

Allau de propostes

Entre les propostes que es faran en un futur pròxim, també s’hi inclou un pla d’igualtat, un pla de garantia juvenil, una agenda de talents europeus, una cimera sobre plataformes laborals, una estratègia per a les persones amb discapacitat, un informe demogràfic, un estudi sobre les persones grans i un esquema sobre les assegurances d’atur.

Els salaris mínims actuals a la Unió Europea estan entre els 286 i els 2.071 euros mensuals. Són els dos extrems dels països membres, que es donen a Bulgària i a Luxemburg, respectivament, segons l’Eurostat. Espanya tot just acaba d’apujar el seu fins als 900 euros i ja hi ha un compromís vague del nou executiu per apujar-lo fins als 1.200 euros al mes.