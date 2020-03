La UGT alerta d’una “patacada brutal” per la reducció en el nombre d’autònoms durant el 2019

Uns 1.500 autònoms catalans van donar-se de baixa de la seva activitat el 2019, en comparació amb les xifres del 2018. Una reducció que, en el cas de les comarques gironines, és la més pronunciada de tot Catalunya: entre el 2018 i el 2020 gairebé 2.500 autònoms gironins han hagut d’abaixar la persiana, segons dades del sindicat UGT. “És una patacada brutal, feia cinc anys que no hi havia una patacada tan bèstia”, ha alertat la presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC) de la UGT, Sandra Zapatero, que adverteix que si aquesta tendència continua el 2020 “es podria tancar l’any amb xifres pitjors”.

En total a Catalunya hi havia el 2019 549.811 autònoms, 1.500 persones menys que el 2018, segons les xifres que ha fet públiques el sindicat. Per demarcacions, la gironina és la que perd més treballadors autònoms, seguida de Lleida amb 325 menys. En canvi, van augmentar a Barcelona (+592) i a Tarragona (+305). La majoria de les baixes són del sector serveis (hostaleria, restauració i comerç) i un 17% dels autònoms han de plegar abans dels 11 mesos per les dificultats econòmiques que es troben.

Zapatero ha atribuït la pèrdua d'autònoms, especialment a Girona, a la dependència del turisme i dels serveis. "Els mesos que hi ha més baixes són el novembre i el desembre, que és quan baixa més l'activitat econòmica. A més, les perspectives no són optimistes, perquè tot indica que el turisme decaurà, i de retruc també ho faran les vendes als comerços", ha reconegut.

Per evitar la pèrdua de més treballadors autònoms, la UGT ha proposat dues mesures al govern espanyol: canviar el sistema de cotització per adaptar les quotes d’autònoms als seus ingressos, i aplicar un pla de xoc per als comerços per evitar que més establiments abaixin la persiana.

Cinc tipus de quotes

“Un 22% dels autònoms estan cotitzant pel mínim, tot i que superen els 30.000 euros anuals. I un 14% està cotitzant molt per sobre dels seus ingressos reals, tot i no superar els 12.000 euros nets anuals. Per tant, el gran gruix del col·lectiu infracotitza o sobrecotitza”, ha indicat Zapatero basant-se en les dades que ha recollit el sindicat.

Per evitar que aquesta situació continuï, el sindicat ha proposat al govern espanyol un sistema amb cinc tipus de tarifes en funció dels ingressos. La primera seria de 100 € mensuals per a les persones que facturin 950 € al mes; 286 € per als ingressos d'entre 13.300 i 30.000 euros anuals; 366 € per a les rendes d’entre 30.000 i 40.000 €, 430 € per als ingressos d’entre 40.000 i 60.000; i si un autònom factura més de 60.000 euros anuals, 520 €.

La UGT ha fet arribar aquesta mesura al govern espanyol, que s’ha compromès, segons el sindicat, a estudiar-la. En aquest sentit, Zapatero ha assenyalat que els cinc trams són una primera proposta i que podria canviar en funció de les negociacions.

Així mateix, la presidenta de la CTAC-Autònoms ha instat les administracions públiques, i especialment els ajuntaments, a aplicar un pla de xoc per consolidar els comerços de proximitat perquè, en l’últim any, 1.898 botigues han hagut de tancar. “La majoria de consumidors ara compren per plataformes i comerços online. I hem d’ajudar les botigues a adaptar-se a les vendes online i a les noves formes de consum”, ha assegurat.