UGT carrega contra la italiana Enel i l'acusa d'"espoliar" Endesa

El sindicat de la Unió General de Treballadors va enviar recentment una carta al president d'Endesa, Borja Prado, on acusa el màxim accionista de la companyia (el grup italià Enel) d'"espoliar" la companyia amb l'única finalitat de vendre-la "al millor postor". Segons publica aquest dimarts el diari 'El País', el document també va arribar a mans del conseller delegat de l'elèctrica, José Bogas, i als consellers independents Miquel Roca, Alejandro Echevarría, Helena Revoredo, Ignacio Garralda i Francisco Lacerda.

En la missiva, UGT titlla els membres del consell d'administració de "còmplices" i els exigeix que "assumeixin la responsabilitat social i corporativa" per "garantir la viabilitat, continuïtat i sostenibilitat" de l'empresa.

La carta, signada pel secretari general d'UGT Endesa, Manuel Jaramillo, recorda que Endesa ha destinat tots els seus beneficis a repartir dividends durant els set últims exercicis, a més d'apujar el salari al consell d'administració. Davant d'aquest comportament, el sindicat creu que l'única voluntat d'Endesa és "generar dividends per a Enel" per "acabar un procés conscient i planificat de descapitalització i, finalment, vendre-la o trossejar-la al millor postor".

Enel, que va entrar a l'elèctrica el 2006 i que actualment posseeix un 70% del seu capital, també hi és acusada de reduir les inversions. Segons UGT, el 2009 s'invertien al voltant de 3.000 milions anuals, mentre que la xifra el 2017 va quedar reduïda als 1.100. Aquest fet va tenir un impacte de 5.000 milions d'euros pel que fa a la firma de contractes amb proveïdors espanyols.

La UGT vol "espanyolitzar" Endesa

Finalment, la UGT ha transmès la seva voluntat de "tornar a espanyolitzar Endesa" mitjançant una estratègia d'estat. En paraules de Pepe Álvarez, secretari general del sindicat, recollides per 'El País', espanyolitzar vol dir "creació d'ocupació estable, potenciar els proveïdors nacionals, elevar la inversió a la xarxa de distribució, invertir en renovables mantenint la producció tradicional necessària i tributar com una empresa espanyola i no italiana".

Fonts d'Endesa sostenen que la reacció del sindicat respon a un intent de pressionar l'empresa en la negociació del conveni col·lectiu. La UGT, de fet, també ha manifestat el seu descontentament amb la negociació en la mateixa carta.