La UGT celebra 130 anys conquerint drets laborals

La jornada laboral de vuit hores, les vacances pagades o la incorporació de la dona al mercat de treball. Tot plegat amanit amb desenes de vagues generals i manifestacions als carrers per l’1 de maig. Des del seu primer congrés fundacional a Barcelona -encapçalat pel topògraf i fundador del PSOE, Pablo Iglesias-, la UGT ha estat un testimoni omnipresent de la lluita pels drets dels treballadors a l’estat espanyol des de finals del segle XIX. Ahir el sindicat va celebrar 130 anys d’història amb un acte a la capital catalana, en què també va participar la ministra de Treball, Magdalena Valerio, i el conseller d’Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, en substitució del de Treball i Afers Socials, Chakir el Homrani.

L’empenta de moviments desvinculats del sindicalisme, com la vaga feminista i la marea pensionista, han posat en dubte durant els últims mesos el poder de mobilització d’aquestes organitzacions. És per això que el secretari general de la UGT des del 2016, Pepe Álvarez, va reivindicar durant l’acte que la lluita per la igualtat i el feminisme seran alguns dels elements clau del nou manifest actualitzat del sindicat. “És el gran moment perquè el segle XXI acabi amb la desigualtat, la bretxa social, l’assetjament, el maltractament i que finalment es pugui aconseguir una societat d’homes i dones iguals”, va dir Álvarez.

Així doncs, va recordar que darrere de cada dret i llibertat aconseguit els últims 130 anys “sempre hi ha hagut un ugetista”. Entre les exigències del sindicat per al nou executiu socialista, es manté la derogació de les reformes laborals del 2010 i el 2012. “El govern [espanyol] trobarà la UGT”, va recalcar Álvarez durant l’acte, en què l’organització va voler deixar constància que “les seves arrels són les necessitats de la nostra gent”. Fundat el 1888, la UGT és el sindicat més antic d’Espanya i el segon en tot el continent europeu que encara respira. Camil Ros, líder de la federació catalana, va insistir en la necessitat d’aquestes organitzacions perquè “la gent necessita una sortida justa a la crisi, viure amb dignitat i recuperar l’estat del benestar”. A més, la ministra de Treball va assegurar que el sindicalisme serà més essencial que mai en un moment en què es pretén recuperar els drets dels treballadors perduts durant la desfeta econòmica.

L’acte també va tenir molt present l’anterior consellera de Treball i exsecretària general de la UGT a les comarques gironines, Dolors Bassa, actualment a la presó Puig de les Basses de Figueres. De fet, Bargalló va recordar que tots els últims governs de la Generalitat han tingut almenys un conseller lligat al moviment sindicalista. En aquest sentit, també va celebrar que la UGT sigui transversal, plural i oberta, “com ho és Catalunya”.

Precarietat digital

130 anys després el sindicat encara reclama millores recurrents, com ara l’increment del salari mínim o el final de les desigualtats entre homes i dones en l’àmbit laboral. Tot i així, un dels reptes actuals de la UGT també és enfrontar-se a un mercat laboral més precari i individualitzat, motivat per l’arribada de les plataformes de treball autònom.

En els últims mesos la UGT s’ha intentat acostar a les reivindicacions d’aquests nous col·lectius de la precarietat digital, però la protesta dels repartidors de Glovo i Deliveroo contra les aplis no s’ha gestat a través dels sindicats tradicionals, sinó que han estat els mateixos missatgers els que han creat plataformes per denunciar la seva situació.