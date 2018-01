La UGT denuncia que la tarifa plana dels autònoms "obre la porta al frau empresarial"

Facilita l'entrada al sistema i genera autoocupació, però la tarifa plana de 50 euros que va posar en marxa el govern espanyol també ha "obert la porta al frau". Aquesta és la denúncia que ha fet aquest dimecres la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya de la UGT (CTAC). La presidenta, Sandra Zapatero, ha explicat que "aquesta mesura s'ha convertit en una barra lliure per als empresaris i en la joguina de les plataformes d'economia digital", com Glovo i Deliveroo, ha precisat.

Segons Zapatero aquestes companyies i d'altres del món industrial com Bimbo, "s'aprofiten de la tarifa plana per fer contractacions fraudulentes i s'embutxaquen els diners". "Un autònom té flexibilitat; i en el moment en què li marquen l'horari i li imposen el sou, aleshores, hi ha relació laboral normal; no volem més falsos autònoms", ha assegurat Zapatero.

La CTAC denuncia, doncs, que la tarifa plana, que havia de ser un mecanisme "benintencionat" d'ajuda per fomentar l'ocupació està contribuint a "precaritzar encara més el col·lectiu dels autònoms". Aquesta confederació estima que dels 546.000 autònoms que hi ha registrats a Catalunya, uns 15.000 podrien ser falsos autònoms: "És molt difícil tenir xifres exactes perquè els casos s'amaguen, matisa Zapatero.

La secció d'autònoms de la UGT també ha remarcat a més el greuge que suposa aquest ús fraudulent per part de les empreses, "que ja de per sí paguen menys impostos que un autònom": L'autònom suporta una càrrega fiscal del 40%, mentre que a les empreses és del 25%, però el que és més fort és que a les empreses de l'Ibex-35 aquesta càrrega impositiva és del 15%, gràcies a les bonificacions i deduccions que tenen; per això no permetrem que utilitzin la tarifa plana com una joguina per beneficiar-se'n encara més", assenyala Zapatero.

Millora l'economia però els autònoms s'estanquen

La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya també ha constatat que, malgrat que l'economia ha crescut, el 2017 la xifra d'autònoms pràcticament s'ha estancat. Tot i que aquesta organització preveia un balanç positiu, la realitat ha estat una altra: durant l'any passat el creixement del treball autònom va créixer de forma molt moderada, amb només 198 actius més.



Segons la CTAC, la xifra és un reflex del fracàs de les mesures que ha posat en marxa l'administració pública que "necessiten una revisió en profunditat". Per millorar l'autoocupació i fer-la més "justa", la UGT proposa revisar les quotes que paguen els autònoms i instaurar un sistema amb tres trams.



"En el règim general això ja és així i nosaltres entenem que en el cas dels autònoms hauria de ser igual", ha explicat Zapatero que ha afegit: "No pot ser que pagui el mateix un autònom que té uns rendiments de 10.000 euros anuals que un que en té 40.000".

Per això la CTAC proposa tres trams diferenciats. El primer, per als autònoms que ingressen per sota del que equivaldria al Salari Mínim Interprofessional: "Aquests haurien de pagar una quota simbòlica". En segon lloc, els que paguen el mínim, que són el 67%, es mantindrien igual i en tercer lloc els que cobren més de 40.000 euros de rendiment brut anual, per als quals la CTAC proposa una quota del doble del que paguen actualment a l'any.