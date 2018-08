La UGT exigeix la derogació completa de la reforma laboral i no es conformarà amb canvis concrets

Després d'una primera meitat de l'any d'acords en matèria de salaris i negociació col·lectiva, la UGT vol que el segon semestre del 2018 sigui per complir-los. "Tenim acords, però ara s'han de complir", ha insistit Camil Ros, el secretari general del sindicat a Catalunya, en un esmorzar informatiu a la seva seu aquest dimarts. La principal exigència de la UGT al nou govern de Pedro Sánchez és que derogui les dues reformes laborals aprovades pel PSOE i el PP el 2010 i el 2012.

Malgrat que ha assegurat que el sindicat és més "optimista" que amb l'anterior executiu, del Partit Popular, Ros ha remarcat que no renunciaran a aquest punt. Així doncs, l'organització no es conformarà que el govern canviï aspectes concrets de la reforma com ara la ultraactivitat dels convenis a cop de decrets llei, sinó que exigeix la "derogació completa" del text.

A més, Ros també ha exigit al govern socialista més inversió en polítiques d'ocupació i formació per als aturats i ha assegurat que aquesta hauria de ser una "prioritat" en el moment actual. "Cal un marc laboral que fomenti l'estabilitat i penalitzi la temporalitat", ha reblat el dirigent sindical. En cas que no es compleixin els acords i no es derogui la reforma laboral, el sindicat no descarta noves vagues arreu de l'estat espanyol.

Segons Ros, cal aprofitar "l'oportunitat" i mantenir les mobilitzacions perquè la millora econòmica repercuteixi en les nòmines i els contractes dels treballadors. "No havia passat mai que hi hagués una pèrdua tan gran de la qualitat del treball i les condicions laborals", ha apuntat Ros sobre la situació del mercat laboral després de la crisi. És per això que el sindicat s'ha posat com a objectiu l'aplicació de l'increment progressiu del salari mínim fins als 1.000 euros.

Contra la precarietat digital

Preguntat per la situació concreta dels treballadors de plataformes de treball digital –com ara els repartidors de Glovo i Deliveroo–, el secretari general de la UGT a Catalunya ha afirmat que el sindicat treballa per encabir el seu cas a la negociació col·lectiva. "Hem vist que el que és nou no és millor, sinó pitjor, i està més a prop de l'explotació laboral", ha destacat Ros.

D'aquesta manera, ha assegurat que la UGT vol donar cobertura als autònoms digitals i encarregar-se de les denúncies a la Inspecció de Treball per evitar que la situació no "aflori" per la por a represàlies i acomiadaments.