Uber torna a Barcelona com a aplicació de taxi

La multinacional Uber ha anunciat aquest dimarts que tornarà a operar a Barcelona però aquest cop com a aplicació de taxi, després que fa més d'un any i mig va abandonar la capital catalana a conseqüència de l'aprovació del decret de la Generalitat que regulava les VTC.

Fonts de la companyia han explicat que ja han notificat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) la intenció de començar a operar amb l'app, a la qual els taxistes barcelonins ja es poden apuntar des d'avui. "Volem treballar de la mà del sector del taxi i de les administracions públiques en la recuperació del sector a Catalunya", ha explicat un portaveu d'Uber.

La plataforma ja va integrar el taxi a la seva plataforma fa just un any a Madrid i durant aquest temps s'hi han incorporat 1.500 taxistes. La diferència amb Barcelona és que quan un usuari sol·licita el servei, hi pot anar tant un cotxe d'Uber com un taxista inscrit a la plataforma.

Segons sosté la companyia, el nombre de taxistes registrats a Uber s'ha doblat des de l'agost per l'impacte en la caiguda de la facturació a la capital espanyola. La integració va ser possible per l'aprovació del nou reglament del taxi a la Comunitat de Madrid, que permet oferir preus tancats i descomptes a les seves tarifes.

Un any i mig sense Uber

Arran de l'aprovació del decret de la Generalitat que regulava l'oferta de VTC, Uber va decidir abandonar la capital catalana perquè va considerar que el text era "totalment incompatible" amb la seva activitat. Els punts més conflictius del reglament són que els usuaris han de precontractar el servei amb almenys quinze minuts d'antelació, la prohibició d'estacionar al carrer i que els vehicles tornessin a la seva base immediatament després de cobrir un servei.