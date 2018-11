Uber estén el seu servei a 28 municipis de l’àrea de Barcelona

Uber vol incorporar aquest mateix mes fins a 200 cotxes i 400 conductors per estendre el seu servei a un total de 28 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, el Vallès i el Maresme. L’aplicació de transport que opera amb vehicles amb llicència VTC ha vist com es multiplicava la demanda en els últims mesos i vol mantenir el pols per no cedir espai als competidors. Uber fins i tot ha obert un apartat a la seva web perquè els possibles conductors s’hi apuntin per entrar en el procés de selecció que faran les empreses de VTC que treballen amb l’aplicació.

Uber va començar a operar a Barcelona amb el seu servei UberPop, que consistia en una mena de servei de taxistes amateurs a demanda a través de la seva plataforma, però que permetia que qualsevol persona fes de conductor. Però va haver d’aturar el servei en ser considerat il·legal. Tot seguit, Uber ho va tornar a intentar amb UberEats, un servei de repartiment de menjar a domicili que funciona amb èxit en altres països però que tampoc va funcionar a Barcelona. Però al mes de març Uber va tornar a Barcelona, en aquest cas amb el servei UberX, en el qual el servei el fan conductors professionals, amb llicències de lloguer de cotxe amb conductor (VTC).

Des de llavors, segons la companyia, la demanda s’ha multiplicat per tres i, per donar-hi resposta, ara necessiten ampliar la flota de vehicles i el nombre de conductors. Una demanda que no només creix a Barcelona, sinó també als municipis del voltant. Per això, amb l’ampliació de flota es vol donar servei també a l’àrea metropolitana i alguns municipis del Vallès Occidental, com Rubí, Sabadell i Terrassa, i del Maresme, com Mataró.

Obrir-se al taxi

Malgrat les mobilitzacions de l’estiu dels taxistes contra les plataformes que operen amb llicències VTC, Uber asegura que vol col·laborar amb el sector del taxi. “És essencial la col·laboració amb el taxi local”, assegura Juan Galiardo, director d’Uber a Espanya, que indica que vol obrir la plataforma al taxi a diverses ciutats de l’Estat, “entre les quals hi ha Barcelona”.