Uber admet abans de sortir a borsa que potser no tindrà mai beneficis

La multinacional nord-americana de vehicles sense conductor (VTC) Uber, que prepara la seva imminent sortida a borsa, ha reconegut la possibilitat de no obtenir mai beneficis. "Hem tingut pèrdues significatives des de la primer moment, als Estats Units i també en altres mercats importants", diu el prospecte de sortida als mercats elaborat per l'empresa. "Esperem que les despeses operatives augmentin significativament en un futur proper, i potser no tindrem beneficis", afegeix el document.

"Si el creixement s'alenteix més del que esperem, potser no arribarem a tenir beneficis, cosa que afectaria adversament els nostres resultats financers i les perspectives de futur", insisteix el text.

L'empresa va registrar pèrdues de 2.680 milions d'euros en el seu negoci ordinari el 2018, segons ha fet públic la companyia. Uber va poder eixugar aquestes pèrdues amb la venda de diverses parts del seu negoci –com ara la filial russa– i altres ingressos extraordinaris, de manera que va tancar l'any amb un benefici net de 881 milions d'euros.

La multinacional de VTC va facturar l'any passat 9.957 milions d'euros, un 42% més que el 2017. Tanmateix, entre el 2016 i el 2017 l'empresa havia duplicat els ingressos. Aquesta reducció de la taxa de creixement del volum de negoci ha creat dubtes en els mercats sobre la viabilitat a llarg termini de l'empresa i la capacitat de fer beneficis només amb la seva activitat.

La companyia amb seu a San Francisco ha publicat el prospecte per a la seva imminent sortida a borsa, en el qual ofereix informació sobre la companyia perquè els inversors la puguin avaluar, un requisit legal als Estats Units. La valoració final de la multinacional dependrà de diversos factors i de com els mercats rebin els títols, però alguns analistes especulen amb superar la barrera dels 100.000 milions de dòlars (uns 88.000 milions d'euros), segons la premsa nord-americana.

Uber va canviar el seu conseller delegat i cofundador, Travis Kalanick, el 2017 arran de les denúncies de treballadores a la cultura masclista de l'empresa, el conflicte amb Apple per l'ús de dades dels usuaris d'Iphone i la mala evolució dels beneficis del grup. Kalanick va ser substituït per Dara Khosrowshahi, llavors màxim directiu de l'agència de viatges online Expedia.

Les accions d'Uber sortiran properament a la borsa de Nova York, poques setmanes després que hi sortissin les del seu màxim competidor, Lyft. Justament des que va fer el salt als mercats de valor, els títols de Lyft han fluctuat per sota del valor de sortida. Tot i rebre una valoració d'uns 21.200 milions d'euros, els inversors no sembla que acabin de confiar en les possibilitats de Lyft d'esdevenir una empresa rendible després d'anys de pèrdues multimilionàries.

Contractació de conductors

"Si els conductors fossin classificats com a empleats en lloc de treballadors autònoms, el nostre negoci en sortiria malparat", reconeix el document entregat al regulador borsari nord-americà. De fet, Uber està lliurant diverses batalles judicials i polítiques a Espanya i a molts altres països sobre la necessitat o no de contractar els conductors, que la companyia insisteix que són autònoms. En aquest conflicte, el sector de les VTC té com a màxim rival els taxistes, que porten anys protestant arreu d'Europa per acabar amb el que ells veuen com a competència deslleial d'empreses com Uber.

Només als Estats Units, Uber té peticions d'arbitratge de 60.000 conductors. "Aquestes demandes d'arbitratge ens podrien comportar costos significatius, que podrien incloure pagar recàrrecs de fins a 1.500 dòlars (uns 1.325 euros) per cada arbitratge en què siguem declarats responsables, els costos legals relacionats amb les defenses i qualsevol altra consideració adversa inclosa en qualsevol arbitratge", diu el prospecte.

Les denúncies contra Uber, però, no es limiten a l'àmbit laboral. L'empresa ha estat criticada i portada als tribunals en diversos països per la seva suposada manca de control sobre al·legacions de violència sexual, robatoris i altres delictes de conductors contra els clients. En aquest sentit, també ha estat acusada de no fer prou controls als xofers per determinar si reuneixen les capacitats necessàries per fer bé la seva feina.