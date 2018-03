Uber promet trajectes un 15% més barats que en taxi

A partir de les vuit d’aquest matí els usuaris que obrin l’aplicació d’Uber a Barcelona ja no es trobaran amb un missatge que els recordi que no està disponible a la seva ciutat. La plataforma de transport torna avui a la capital catalana tres anys després de marxar-ne i en ple setge de l’àrea metropolitana de Barcelona per limitar les llicències per a conductors professionals amb què opera. I ho fa amb la promesa d’oferir trajectes de mitjana un 15% més barats que el taxi, un 20% en els viatges a l’aeroport. L’empresa nord-americana funciona ara amb un sistema de preu tancat -que pot variar en els punts de més demanda- i haurà de competir com ja ho fa a Madrid amb Cabify, que va aterrar a Barcelona el novembre del 2016.

Uber arrencarà amb uns 120 cotxes, però la companyia treballa per afegir noves flotes i autònoms a la plataforma durant aquest any. L’aplicació també tornarà a Barcelona amb el seu negoci de menjar a domicili a través d’UberEats. En els dos sectors la companyia s’enfronta a un altre debat, el laboral, ja que la seva relació amb conductors i missatgers és purament mercantil, sense contracte laboral.

‘Mea culpa’

El director d’Uber a Espanya, Juan Galiardo, admet a l’ARA que la companyia ha canviat d’estratègia a l’hora d’acostar-se als governs locals i reconeix el seu “error” d’haver irromput a Barceloma amb el model de conductors particulars UberPop. De fet, ara es presenta com un aliat perquè les administracions explorin aliances en el sector de la mobilitat compartida. En països com els Estats Units ha estrenat UberPool, un servei per compartir trajecte amb desconeguts, però la norma espanyola no recull aquest format.

La setmana passada l’empresa va interposar una demanda al Suprem contra el decret de Foment per limitar la compravenda de llicències VTC. “És comprensible que vulguin regular, però les reformes han d’anar cap a un augment de la liberalització”, apunta Galiardo. El directiu considera que la via per acabar amb l’especulació al sector és deixar de limitar l’entrada de noves llicències.