Uber ignora la pressió de Colau i els taxistes i torna a Barcelona tres anys després

Més de tres anys després d'haver hagut de marxar, Uber tornarà a oferir el seu servei de conductors a demanda a Barcelona. La companyia tecnològica, de fet, ja va triar la capital catalana com la primera ciutat per operar a Espanya ara fa més de tres anys, però la polèmica per l'ús de conductors no professionals i el setge de les autoritats van acabar forçant-la a retirar-se i repensar el negoci. Més de tres anys després, la companyia ha fet un rentat de cara i s'ha professionalitzat (només opera amb llicències VTC ). Tornarà a oferir les properes setmanes el seu servei de conductors a demanda a la ciutat del Mobile World Congress malgrat la bel·ligerància dels taxistes i el reglament aprovat recentment per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per restringir l'ús de les llicències de conductors professionals.



Fins ara, Uber havia estat operant a Madrid, on el nombre de llicències per a conductors professionals ( VTC ) era més elevat que a Barcelona. Però després de mesos de treballar-hi i que els jutjats hagin alliberat diversos d'aquests permisos, la tecnològica ja té llestos els acords amb les flotes privades i els conductors, tal com ha avançat aquest dimarts ' Vozpópuli' i ha confirmat l'ARA.



La companyia posarà en funcionament el servei les setmanes vinents i justament quan l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha decidit intensificar l'ofensiva contra el seu model de negoci. Colau va anunciar al desembre que com a presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) un nou reglament per limitar la prestació de serveis de les llicències VTC , les mateixes que fan servir Cabify i Uber. Tot i això, Uber ha decidit tirar endavant.

Per això un portaveu de la companyia admet que "han comès errors pel camí" però recorda que estan "canviant la manera de treballar, tot centrant els seus esforços

a

aconseguir la confiança de les ciutats on són presents". Assegura que Barcelona no n'és una excepció i que "volen treballar amb tots els agents locals per contribuir a construir un model de mobilitat més sostenible".

Uber ha estat treballant en una imatge molt més amable de la que va cultivar quan va arrancar UberPop (el seu servei de conductors particulars no professionals) el 2014 a Barcelona i a diverses ciutats europees. La companyia ha deixat de banda la confrontació amb les autoritats i intenta establir ponts de col·laboració, com ha fet per exemple a Portugal. Fins i tot ha obert la porta a treballar amb el taxi oferint als taxistes que puguin fer servir la seva plataforma (com passava a Londres).

Fins i tot el seu nou conseller delegat, Dara Khosrowshahi, ha dit en entrevistes recents que la seva voluntat és treballar en harmonia amb els reguladors i els taxistes. També ha afirmat també que les converses amb el sector del taxi són riques i habituals i que en diverses ciutats s'han mostrat oberts a ser part de l'ecosistema d'Uber.