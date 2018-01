UberEats torna a Barcelona dos anys després d’anar-se’n

Barcelona s’ha convertit en una de les ciutats d’Espanya amb més negoci de repartiment de menjar a domicili a través d’aplicacions. I una de les primeres empreses que ho va fer és justament una que actualment no reparteix menjar a la capital catalana: UberEats. Aquesta divisió de la gran plataforma de conductors a demanda, Uber, va intentar-ho a Barcelona el 2015. L’inici va ser abrupte i el negoci va tancar el setembre d’aquell mateix any per replantejar-se tota l’estratègia. Ara, després d’un rentat de cara i de provar-ho a Madrid, UberEats tornarà a Barcelona aquest primer trimestre.

El seu responsable és el mateix que aleshores, Manel Pujol, un català que va ser dels primers treballadors que Uber va contractar a Espanya i que ara impulsa l’expansió del negoci del repartiment de menjar a domicili a tot l’Estat. Barcelona precedirà quatre ciutats més: Màlaga, Sevilla, València i Saragossa.

A Madrid UberEats té actualment acords amb 800 restaurants. I en el conjunt de les 200 ciutats del món on opera té 8.000 acords. Manel Pujol no va voler detallar amb quants restaurants tornarà a posar en funcionament el negoci a Barcelona, però va apuntar que en calen com a mínim 100 per obrir una nova ciutat.

Expansió en plena polèmica laboral

Aquesta notícia arriba just quan els repartidors d’aquestes plataformes s’han fet sentir. Després de diverses protestes, els coneguts com a riders d’aplicacions com Deliveroo, Glovo o UberEats van crear un sindicat per lluitar contra la precarietat d’una feina que els aboca a ser falsos autònoms, i han aconseguit que el govern espanyol es mostri disposat a revisar el model de Deliveroo, que va ser denunciat pels treballadors a Inspecció de Treball. UberEats intenta desmarcar-se de la polèmica: “La nostra aplicació està preparada per garantir la màxima flexibilitat”, afirmava ahir Pujol, que va insistir que tenen un acord amb l’asseguradora Axa que cobreix els accidents, la baixa per malaltia, l’hospitalització i les despeses mèdiques dels riders.

Pujol també va confessar ahir que UberEats no dona beneficis malgrat aquest pla d’expansió. Tot i això, el conseller delegat d’Uber, Dara Khosrowshahi, va assegurar que la companyia tindrà beneficis d’aquí tres anys.