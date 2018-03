Ulabox fa marxa enrere a Madrid i concentra la inversió a Barcelona

Ulabox fa un pas enrere en el seu negoci a la capital espanyola. El supermercat online ha decidit retirar “temporalment” la venda de productes “freds” -congelats i frescos- a Madrid per concentrar la seva inversió a l’àrea metropolitana de Barcelona, on va arrencar el projecte. Un portaveu de la companyia explicava ahir que la decisió ha sigut “molt meditada” i es tracta d’“estratègia pura”. Així doncs, l’empresa vincula aquest canvi directament a l’“accelerat creixement” que està experimentant a Barcelona.

Ulabox va començar a repartir aliments frescos -com el pa, la fruita, la verdura, la carn o el peix- a Madrid el setembre del 2016, després de signar un acord amb el Mercat de San Antón, al barri de Chueca. Aleshores la start-up va aterrar a la ciutat amb una forta campanya publicitària per promocionar-se com l’“antisúper”. Els seus responsables van assegurar en aquell moment que durant les primeres setmanes es va multiplicar per deu l’entrada de clients a la seva pàgina web, i van detallar que el 60% dels usuaris madrilenys compraven frescos.

No obstant això, l’estratègia passa ara per “concentrar la inversió i els esforços a Barcelona abans de seguir amb l’expansió”. Des d’Ulabox -entre els seus accionistes hi ha la portuguesa Sonae i membres de la família fundadora de Miquel Alimentació- asseguren que el creixement a la capital catalana està relacionat amb la firma d’un acord amb l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona a principis d’any per desenvolupar l’aposta d’aquests comerços pel negoci digital.

A Barcelona la companyia compta amb un magatzem de 3.500 metres quadrats a Mercabarna i un altre de 500 metres quadrats per gestionar l’enviament de productes frescos. A més, Ulabox ha arrencat una prova amb el Mercat del Ninot perquè els paradistes venguin a través de la plataforma.

Set anys de pèrdues

Des que el supermercat online va engegar el seu projecte el 2010, la companyia ha crescut en facturació però no ha aconseguit deixar enrere les pèrdues. En l’exercici del 2016 -l’últim disponible al registre mercantil-, Ulabox va registrar un resultat negatiu de 4,7 milions d’euros, encara que va ingressar 7,6 milions, un 72% més que l’any anterior.