Ulabox es veurà obligada a ampliar capital després de tornar a perdre 4 milions

Ningú ha trobat encara la fórmula per guanyar diners amb la venda d’aliments per internet, especialment els productes frescos. Aquest obstacle encara s’aprecia en els resultats del supermercat online Ulabox. La start-up catalana va perdre 4,1 milions d’euros el 2017, uns 600.000 euros menys que l’any anterior, segons els comptes de la companyia als quals ha tingut accés l’ARA. En els dos últims anys, per tant, l’empresa ha perdut prop de 9 milions d’euros, però Ulabox afirma -en la memòria dels resultats- que “continua amb l’expansió”. De fet, al llarg de l’any passat les vendes de l’empresa van augmentar prop d’un 23%, fins als 9,4 milions d’euros.

Contactada per aquest diari, la companyia va declinar valorar els seus resultats. En condicions normals, una empresa amb aquest compte de resultats estaria en fallida, però en una start-up que sigui capaç de captar finançament dels inversors això no té per què ser així. Fins ara Ulabox ha aconseguit diners per mantenir la seva estructura (el nombre de treballadors no ha baixat) i la companyia admet que haurà de fer una nova ampliació de capital aquest any per tapar les pèrdues. “Els administradors de la societat consideren que la societat aconseguirà obtenir un finançament adequat a les seves necessitats de tresoreria”, apunten en la memòria. Ulabox ja va haver de fer dues ampliacions de capital el 2017 per valor de 3,7 milions d’euros.

L’emprenedor català Jaume Gomà és cofundador i conseller delegat d’Ulabox, però un dels principals accionistes de la companyia és el grup de distribució portuguès Sonae. L’any 2015, aquest grup va injectar cinc milions d’euros a la start-up catalana i des d’aleshores ha anat augmentant la seva presència en el capital social de la companyia. Tot i que es desconeix quina participació hi té exactament, s’especula que Sonae ronda el 40% del capital. El súper online també té com a accionistes individuals Marek Fodor (que també és cofundador d’Atrapalo i de la start-up financera Kantox) i Jesús Monleón (cofundador de Trovit, entre altres projectes d’emprenedoria).

Compra online als mercats

A principis d’any, Ulabox va anunciar que feia marxa enrere en l’expansió a Madrid (va deixar de vendre productes frescos a la capital espanyola) per centrar-se en l’activitat a Barcelona. La start-up va iniciar al gener una prova pilot perquè els paradistes del Mercat del Ninot venguin els seus productes a través de la plataforma. La idea és que aquest format s’estengui a altres mercats municipals de la ciutat, però l’empresa no ha explicat mai si el projecte ha funcionat.