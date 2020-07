Última oferta als empleats de Nissan abans de l’ERO

El símil futbolístic el feia un portaveu de Nissan, coneixedor de l’estat de les converses entre empresa i sindicats: “No estem en temps de descompte, hem anat directament als penals”.

Dijous a mitjanit es va acabar el termini que estableix la llei perquè les empreses i els treballadors negociïn una sortida de consens abans no s’apliqui l’ERO sense pactar-ne condicions. Les dues parts van acordar continuar parlant-ne, un supòsit que diverses sentències judicials han avalat si és per al bé de la negociació. Però, ben entrada la matinada, una indisposició de la mediadora del departament de Treball implicava el xiulet de descans. Ahir les negociacions van continuar com si tornés a ser l’últim dia i passades les deu de la nit Nissan feia la seva última oferta als treballadors: millores en el paquet d’indemnitzacions per a tota la plantilla. Al tancament d’aquesta edició, els sindicats encara no havien decidit si acceptaven o rebutjaven en bloc l’oferta.

Per als més grans de 54 anys, que segons la proposta de l’empresa s’havien d’acollir a un pla de prejubilació, l’oferta significava passar de percebre el 85% del salari net al 90% fins als 61 anys. Als empleats de 50 a 54 anys, el pla de rendes previst fins que complissin la mateixa edat es millorava del 70% al 75%. Per a la resta de la plantilla, la indemnització per acomiadament es millorava fins a 60 dies per any treballat i es mantenia el màxim de 42 mensualitats; els dos aspectes, per sobre del que preveu la llei. Per a aquest últim grup també s’oferia la prioritat de contractació en cas que una empresa agafi el testimoni de Nissan i reindustrialitzi alguna de les tres plantes que la multinacional japonesa té intenció de tancar. Una clausura que, segons l’últim oferiment de la directiva, es posposa fins al desembre del 2021. També es milloraven les condicions de sortida voluntària dels més joves, si se n’anaven a partir del gener.

La reindustrialització, clau

Per als sindicats, una gran part de l’esperança és en el fet que les administracions trobin un nou inquilí per a les plantes, que pugui salvar el màxim nombre possible de llocs de treball. Nissan defensa el tancament de les tres plantes per raons de viabilitat econòmica. De fet, en la negociació s’ha compromès a no fer acomiadaments traumàtics durant el 2020, però, segons fonts pròximes, “no pot garantir” que se n’hagin de fer durant el 2021 per culpa, en part, de l’excedent de plantilla que assegura que té.

Els sindicats volen ser presents al comitè que es creï per estudiar aquesta reindustrialització i, segons fonts de la negociació, exigeixen que se’ls garanteixi feina a la nova empresa durant cinc anys, amb condicions salarials un 30% superiors a les del conveni de referència. A més, volen que les plantes funcionin fins al març del 2022, amb garanties que el nivell de producció no decaigui. Els sindicats sempre han defensat que el tancament obeïa a raons “polítiques” i no econòmiques.