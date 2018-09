Unauto protesta perquè Foment no els rep

La patronal Unauto, que agrupa el 90% del sector de les VTC, va denunciar ahir la falta d’atenció que rep per part del ministeri de Foment. En un comunicat, Unauto acusa el gabinet liderat per José Luis Ábalos “d’escoltar només el taxi” i “cedir al xantatge” del sector. Davant aquesta situació, l’organització està disposada a arribar on sigui: “Qualsevol restricció als nostres drets [...] serà recorreguda als tribunals pertinents, a la CNMC i davant la Unió Europea”, diu el comunicat.