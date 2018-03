La UE obliga els assessors fiscals a denunciar els plans de les multinacionals per evadir impostos

La Unió Europea (UE) vol evitar que es repeteixin escàndols com els dels Papers de Panamà o el de Luxleaks, en què les grans multinacionals s'han estalviat a Europa quantitats milionàries en impostos gràcies a complexos esquemes fiscals. Els ministres d'Economia de la UE han aprovat aquest dimarts una nova normativa que obligarà els intermediaris fiscals -assessors, advocats o comptables- a denunciar els clients que utilitzin els esquemes d'optimització fiscal per no pagar menys impostos.

La normativa, proposada per la Comissió Europea fa menys d'un any, no entrarà en vigor fins l'1 de juny del 2020, si bé els estats membres han de transposar-la a les seves lleis abans que s'acabi aquest any. La nova llei ha comptat amb el suport unànime de tots els estats membres, un suport imprescindible per poder aprovar-la.

La normativa obligarà els diferents professionals que assessoren les empreses a delatar els seus clients a les autoritats si utlitzen esquemes "potencialment perillosos". Al text legal es detallen les característiques dels sistemes fiscals considerats il·legals per a la UE perquè els intermediaris fiscals puguin idenfiticar-los.

Sancions

El problema és que són precisament aquests professionals els que dissenyen els esquemes, fet que complica que els assessors decideixin denunciar els seus clients. Per pressionar els intermediaris, la UE preveu que els estats membres imposin sancions als assessors fiscals que no denunciïn els seus clients.

Brussel·les ha aplaudit la decisió dels ministres de Finances. El comissari d'Afers Econòmics, Pierre Moscovici ha felicitat els estats membres per haver "reafirmat de nou el seu compromís per tenir una cooperació més estreta" i aconseguir una fiscalitat "més justa i efectiva".