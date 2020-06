Uriach va facturar un 16% més el 2019 i busca compres a Europa tot i la crisi

La farmacèutica catalana Uriach va facturar l'any passat 228 milions d'euros, un 16% més que el 2018, i continua "buscant proactivament" adquisicions en països "clau" com França, Alemanya i Polònia per reforçar-se a Europa tot i la crisi causada pel covid-19.

En una roda de premsa virtual per presentar els resultats del 2019, el conseller delegat de la farmacèutica, Oriol Segarra, ha explicat aquest dimecres que Uriach està "en posició compradora i amb ambició de créixer", segons recull Efe.

Segarra ha afegit que la crisi del covid-19 no ha modificat gens aquesta ambició. Uriach, ha afegit, "no s'atura" en la recerca d'adquisicions, tant de companyies com de marques, perquè creu que en aquest context de crisi actual és possible que aflorin oportunitats i perquè la pandèmia ha demostrat que les farmacèutiques són un sector "refugi", argumenta.

La farmacèutica de la família Uriach es va proposar arribar als 300 milions d'euros el 2022, i amb els resultats aconseguits el 2019 es veu "en el bon camí" per aconseguir-ho, tot i que Segarra ha subratllat que, per això, a més del creixement orgànic caldrà tancar "alguna adquisició en els pròxims dos anys".

La companyia ha estat molt activa en la recerca d'oportunitats a França els últims anys, però fins ara ha estat impossible tancar cap operació perquè s'ha trobat amb un mercat "reescalfat" per "l'agressiva" activitat del capital privat, que s'ha bolcat en les empreses relacionades amb la cura personal, ha explicat.

"Perquè germini alguna cosa cal sembrar en molts llocs diferents. Sortirà aquí –a França– o en un altre país, però anem mirant moltes coses diferents i així saps que sempre sortirà alguna cosa", ha remarcat el primer executiu d'Uriach.

Set anys de creixement accelerat

L'any passat va ser el setè exercici consecutiu de creixement de dígits dobles d'Uriach, que de mitjana ha crescut un 15% cada any en aquest període, ha recordat el directiu, que ha precisat que Uriach va aconseguir el 2019 un ebitda de 46 milions, un 12% més que l'exercici anterior.

Pel que fa a aquest any, Segarra ha explicat que el coronavirus no ha tingut un impacte "rellevant" sobre les vendes del primer semestre perquè Uriach està "una mica per sobre del pressupost previst", atès que alguns productes han caigut en vendes però això s'ha compensat amb les vendes d'uns altres.

La pandèmia tampoc ha alterat el funcionament de les plantes d'Uriach, que van continuar treballabt "al mateix nivell de sempre", tot i que la companyia creu que és "aviat" encara per estimar com pot acabar l'any en termes de facturació.

El principal motor de creixement de la farmacèutica el 2019 va ser, com en els últims anys, l'àrea d'autoatenció de la salut (l'anomenat Consumer Healthcare), que va aportar 141 milions, un 24% més que el 2018, impulsat pels productes de la marca Aquilea o per la crema Fisiocrem, entre els més destacats.