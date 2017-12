Urkullu posa el concert basc com a referència del finançament per a la resta de comunitats

El lehendakari basc, Íñigo Urkull, considera que el sistema del concert basc pot servir de referència per abordar el debat sobre la reforma del finançament autonòmic.

En un article d'opinió que publica aquest dilluns al diari El País, el president basc argumenta que el sistema de concert es basa "en el principi de responsabilitat fiscal i financera" i, per tant, seria constructiu "analitzar-lo com a model de referència per avançar cap a un nou model descentralitzat de finançament més eficient, just i solidari".

Davant les crítiques al denominat 'cupo' basc, el lehendakari fa una aferrissada defensa del model i assegura que el concert "no és un privilegi", sinó un sistema just i solidari, perquè Euskadi assumeix un "risc unilateral".

Urkullu considera que el model del concert és transparent, fins al punt que si el govern basc vol fer mes despesa en les seves competències ha de pujar els impostos o retallar altres despeses pròpies, i indica que aquest model no facilita rebaixar els impostos ni converteix en País Basc en un paradís fiscal.